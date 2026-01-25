טירוף באדום: צפו באימון הפועל ת"א לפני הדרבי

בהפועל ת”א זוכרים היטב את הדרבי האחרון. מכבי ת”א חגגה על חשבון היריבה העירונית ניצחון דרמטי בפנדלים בגביע המדינה ועכשיו האדומים רוצים לנקום. מחר (שני, 20:30) היריבות המושבעות ייפגשו שוב, הפעם בליגת העל והקבוצה של אליניב ברדה השלימה את ההכנות שלה באימון המסכם.

מאות אוהדים אדומים הגיעו לעודד את השחקנים לפני המשחק החשוב ולדחוף אותם בנוסף למופע אבוקות שביצעו, כשבראשם דניאל דאפה. החלוץ שמתקשה לכבוש במשחקים האחרונים, ואוהדי הקבוצה שרו את שמו הכי הרבה באימון במטרה להוציא אותו מהתקופה הרעה האחרונה שעוברת עליו.

שחקן שלא עלה להתאמן הוא סתיו טוריאל. הכוכב של הפועל שחתם על הארכת חוזה בקבוצה. כזכור, טוריאל נפצע במשחק מול הפועל באר שבע ויצא במהלכו, אך בנוסף אליו, גם הקפטן פרננד מאיימבו נעדר מהאימון והוא לא ייקח חלק בדרבי הקרוב.

סתיו טוריאל. יחמיץ את הדרבי? (חגי מיכאלי)

הקבוצה של אליניב ברדה תקווה לסיים מחר את רצף המשחקים שלה ללא ניצחון בדרבי, שנמשך 12 שנה ללא ניצחון אדום, ובנוסף לכך הפועל תרצה לתקן את האכזבה ממשחק הדרבי האחרון בשלב שמינית הגמר בגביע שנערך לפני שבועיים, שבו הם היו קרובים לסיים את הרצף, אך הפסידו בדו קרב פנדלים מותח.

צפו בתמונות מהאימון של הפועל ת”א:

טירוף באימון הפועל תל אביב לפני הדרבי (שחר גרוס)

מופע אבוקות של אוהדי הפועל תל אביב באימון (שחר גרוס)

אוהדי הפועל תל אביב, באו לדחוף (שחר גרוס)

האבוקות של אוהדי הפועל תל אביב (שחר גרוס)

אוהדי הפועל תל אביב בחודורוב (שחר גרוס)

אוהדי הפועל תל אביב בחודורוב (שחר גרוס)

אוהדי הפועל תל אביב בחודורוב (שחר גרוס)

ברדה וחניכיו מגיעים למשחק הזה לאחר שהתאוששו בצורה הכי טובה שיש, עם 1:2 דרמטי בתוספת הזמן על הפועל באר שבע. אם ישיגו נקודות נגד הצהובים של ז’רקו לאזטיץ’, גם יטפסו מעל מכבי חיפה בטבלה.