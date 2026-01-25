צ'אבי אלונסו כבר קיבל פנייה ראשונה מליברפול

צ'אבי אלונסו נמצא בעיצומו של תהליך התאוששות ואגירת כוחות אחרי התקופה האינטנסיבית שעבר מאז יוני האחרון על הקווים של ריאל מדריד. הוא יודע שבמוקדם או במאוחר תגיע ההזדמנות לחזור לאמן אחרי הפרק שלו במועדון ממדריד, אך ברור לו שלא יקפוץ על ההצעה הראשונה שתגיע. זה תואם את האופי שלו ואת תפיסת העבודה והמחויבות שלו. נכון לעכשיו, זה הזמן למנוחה אקטיבית.

באביב 2024 הוא כבר דחה הצעות מבאיירן מינכן ומליברפול. אז הרגיש שזה לא הרגע הנכון לעזוב, אלא להישאר בבאייר לברקוזן. כעת הוא ממתין בסבלנות לפני קבלת החלטות, אך יודע שהדלתות באנפילד פתוחות בפניו. בליברפול רואים בו אופציה לעתיד הקרוב, או לעונת 2026/27, והמאמן רגוע לחלוטין לגבי כך.

ההמתנה אינה אומרת שהוא או איניאקי איבנייס, סוכנו ואיש סודו, מתעלמים ממה שנמצא באופק. אחת האפשרויות הללו היא ליברפול. הנהלת המועדון האנגלי יודעת שהמאמן, שעדיין נחשב לאיש ריאל מדריד למרות שעזב את הברנבאו, נחוש לחזור לאנפילד. “אלונסו הסיר לחלוטין את סימני השאלה שנשארו לאחר הגישושים הראשונים שנעשו מולו”, טוענים בספרד.

צ'אבי אלונסו (IMAGO)

“הקשר שנוצר היה חיובי”

ארנה סלוט הוא המאמן הנוכחי והוא מודע לכך שכל משחק מעמיד את עתידו בסכנה. במועדון הבטיחו לו שיסיים את העונה הנוכחית, צעד שנחשב מסוכן ואמיץ, בעיקר משום שליברפול הנוכחית עדיין לא מחוברת. הדבר בא לידי ביטוי בחוסר היציבות של הקבוצה, שהפסידה שוב בשבת, הפעם לבורנמות' של איראולה, למרות שהשקיעה 482 מיליון אירו בקיץ האחרון.

“מה שליברפול עושה כעת הוא לנסות להקדים תרופה למכה, להבין מה עשוי לקרות והאם ניתן לסמוך על אלונסו. הקשר שנוצר עם סביבתו של המאמן היה חיובי, והדבר העניק תחושת הקלה מסוימת במועדון. הכבוד שרוחשים לו כשחקן משתלב עם ההערכה למאמן שהוא היום, גם אחרי הכישלון האחרון”, נכתב ב’אס’.

אלונסו ידע כבר במטוס בדרך חזרה מג'דה שמעמדו בריאל מדריד תלוי על חוט השערה. הוא עשה כל שביכולתו כדי לנצח את ברצלונה ולזכות בסופר קאפ. הוא היה משוכנע שיוכל להפוך את המצב, אך ההצלחה לא הגיעה, והמבנה כולו קרס. המנוחה שהייתה לו בשבועיים האחרונים העניקה לו נקודת מבט חדשה, והאפשרות לראות מדי יום את מרסיסייד, כפי שעשה לפני שני עשורים, קורצת לו מאוד.