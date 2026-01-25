מחדל הכרטיסים הגדול: אוהדים נעקצים במיליונים

בזמן שאוהדי הכדורגל בישראל ממשיכים לנהור למגרשים ולחפש כרטיסים למשחקים המבוקשים, מתחת לפני השטח מתחוללת סופה של ממש. "עוקץ הכרטיסים", אותה תופעה מכוערת שכבר הפכה למכת מדינה, לא רק שאינה נעצרת היא מגיעה למימדים מפלצתיים, והמשטרה? היא, משום מה, נשארת אדישה.

כבר חשפנו בעבר לא מעט על אותו עוקץ כרטיסים. ממידע שהגיע לידי ONE עולה תמונה מדאיגה במיוחד: רשת של נוכלים ממשיכה "לעבוד" על אוהדים תמימים, כשהיקף ההונאה כבר חוצה את רף מיליוני השקלים. האוהדים משלמים במיטב כספם, נותרים ללא כרטיס ועם חור עמוק בכיס, בעוד העבריינים חוגגים כל הדרך אל הבנק.

יש מידע, אין מעשים הנתון המקומם ביותר בסיפור הזה הוא שלא מדובר בתעלומה בלשית מורכבת. למשטרת ישראל הגיע בתקופה האחרונה מידע רב על אותם עוקצים. יתרה מכך, בחלק מהמקרים קיימת אפשרות ממשית להוציא צילומי אבטחה מהמקומות בהם בוצעו העסקאות המפוקפקות ולשים את היד על המבצעים.

ניידת משטרה (חגי מיכאלי)

למרות הכלים הטכנולוגיים והמודיעיניים שעומדים לרשותה, המשטרה בוחרת, באופן תמוה, שלא להפעיל את האמצעים הדרושים כדי למגר את התופעה. לפני כחודש וחצי, גורמים במשטרה עוד פיזרו הבטחות והצהירו כי בכוונתם להיכנס לעובי הקורה ולטפל בתופעה החמורה. הבטחות לחוד ומציאות לחוד הנוכלים ממשיכים בשלהם באין מפריע.

"תיק נגנז, תיק בחקירה"

בעוד האוהדים זועקים והכסף נעלם, תגובת המשטרה נותרת לקונית וכמעט מנותקת מהשטח. אל מול הטענות הקשות על חוסר מעש, בחרו במשטרה להשיב בתגובה גנרית.

ממשטרת ישראל נמסר בתגובה: "כל תלונה המתקבלת במשטרה ומעלה חשד לקיומה של עבירה פלילית, נבדקת ונחקרת ביחס לראיות הקיימות וכך גם בתיקים נשוא פנייתך. אשר לתיק (המספר שמור במערכת), נציין כי בהתאם לתשתיות הראייתית הוחלט על גניזתו. ככל שיתקבל מידע רלוונטי, נוסיף ונחקור בהתאם. אשר לתיק הנוסף (המספר שמור במערכת), נציין כי התיק נמצא בחקירה".

השורה התחתונה עגומה: האוהדים ממשיכים להיות "טרף קל", משלמים מחיר כבד של עוגמת נפש והפסדים כספיים, ובמשטרה? שם כנראה מחכים שהסכומים יגדלו עוד יותר לפני שמישהו יחליט להתעורר.