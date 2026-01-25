"קריית מלאכי עקצו אותנו בסיבוב הקודם"

ה-19 לדצמבר היה היום האחרון בו מ.כ. ירושלים רשמה ניצחון, עד למשחק בסוף השבוע, בו התארחה באצטדיון טוטו יבנה, כשהתמודדה במסגרת המחזור ה-17 בליגה א' דרום, מול בית"ר יבנה. ארבעה משחקים רצופים, קצת יותר מחודש ימים, שלורנט לוי, המיליארדר שקבוצתו שלו, חיכה לראות את מ.כ. ירושלים חוזרת לתלם. בסוף השבוע זה קרה ובגדול, עם 0:3.

את היבנאים, לפחות את הילדים מביניהם, ניסו למשוך בבית"ר יבנה ובייחוד הכרוז המהולל, דור שרון, באמצעות דמויות משחק הרשת 'רובלוקס', דמויות שקשה מאוד להשיגן. בשונה ממכבי יבנה, לבית"ר יבנה עוד אין מקבץ קהל גדול שמגיע למשחקים, אלא ממש כ-100 עד 200 איש, אם בכלל, כולל היריבה מהסופ"ש, מ.כ. ירושלים, גם לה אין קהל גדול עדיין.

את דיוויד ברמן פגשנו נינוח ומחויך, על אף התוצאות האחרונות של קבוצתו. למרות זאת, ציין בפני ONE כי לא דואג למעמדו, שכן לורנט לוי ויתר אנשי המועדון סומכים עליו ומאמינים בו ובשחקניו. "היופי במועדון הזה הוא התלכיד הקבוצתי. לורנט אמר לי, למרות ההפסד למרמורק, כי מבחינתו המעגל והשיחה שלי עם השחקנים – זה הניצחון לשבת".

דיוויד ברמן (יונתן גינזבורג)

בית"ר יבנה הגיעה להתמודדות כשבחמשת המשחקים האחרונים שלה השיגה צמד ניצחונות, שתי תוצאות תיקו והפסד אחד. מאזן לא רע לקבוצה שנמצאת בפעם הראשונה בליגה א' מאז נוסדה בשנת 2013 למען השחקן היבנאי המקומי בידי אשר ואשר שטרית, בני משפחה, בעלי אותו השם. ובכלל, יבנה לפני ההפסד 3:0 בסוף השבוע, הגיעה להתמודדות מהמקום השישי והמכובד.

אל המגרש ביבנה נשלחו דניאל בנגלס, כשופט ראשי, אוסאמה אבו סמרה ואיתמר שנפ כעוזרי שופט ורון לוי כשופט רביעי. ב-12:35 יצאה לדרך ההתמודדות, כשמשני צידי המתרס התקפות מסוכנות. תומר הרן עבד שעות נוספות, כמו שאומרים, הרי שביבנה בעטו מימין ומשמאל לעבר השער שלו, אלא שהרן היה מפוקס והדף הכל.

גם אופיר קרצו קלט מספר פעמים את הכדור, עד שבדקה ה-31, טעות בהגנת יבנה, הביא לשער ליגה שני העונה לירין אברהם, שחגג עם "יש!" גדול, כשהראשון שרץ אליו היה מתן שורץ, מלך שערי הקבוצה והליגה. הגדולה של המועדון הזה, מ.כ. ירושלים, שכל ה-11 באים להתלכד, כולל השוער, עד כדי כך, שיוצא עשרות מטרים מ"הבית" שלו, רחבת החמש.

אופיר קרצו קולט את הכדור (יונתן גינזבורג)

שש דקות לאחר השער של ירושלים, דניאל שניאור ביצע מהלך אישי מימין, כשבתוך הרחבה נתקל בו תום יחזקאל, מה שהוביל את דניאל בנגלס לשרוק לבעיטת עונשין מ-11 מטרים, כשמוציא הוא מכיסו הכרטיס הצהוב לתום, שבא בטענות לשופט כי לא עשה לו דבר ולא ברורה השריקה הזו. אל הכדור ניגש מי שהוכשל, דניאל שניאור.

אל מול תומר הרן, ולאחר השריקה של בנגלס, שניאור בבעיטה שלומיאלית לצד שמאל, מצא את ידיו של השוער, מה שהשאיר התוצאה על כנה, 0:1 למ.כ. ירושלים. להרן לא נאמר מה העדיפויות של שניאור מבחינת בעיטות הפנדלים, אך בדיעבד הבין כי בבעיטה דומה הכניע שוער אחר, אלא שהפעם לא עבד לו. מה גם שהבעיטה לא הייתה מספיק טובה וחזקה.

בדומה לחצי הראשון, כך גם החצי השני נפתח. ירושלים ניסתה מימין ומשמאל ויבנה ניסתה לחפש שער שוויון שירים לה. בדקה ה-53 ירין אברהם הבקיע את שערו השני במשחק ואת שערו השלישי העונה, מה שאומר כי קבע שיא אישי עם שער שלישי בעונת משחקים סדירה מאז החל לשחק בבוגרים. 0:2 למ.כ. ירושלים.

מ.כ ירושלים חוגגים (יונתן גינזבורג)

"בפעם האחרונה שהוא הבקיע שלושה שערים, היה בעונת 2019/20, בכפר שלם", ציין דיוויד ברמן בפני ONE, אלא שלאחר מכן תוקנה הטעות כי באותה עונה אכן היה לשחקן הקבוצה, אלא הבקיע צמד שערי ליגה ובעונה שלאחר מכן, עונת 2020/21 הבקיע שלושה שערים, שניים מהם בליגה ואחד במסגרת גביע הטוטו, כך שלא משנה מה – עונת 2025/26 הינה שיא בעבורו.

שלוש דקות מאוחר יותר, לבית"ר יבנה כבר לא היה מה למכור, היות ומתן שורץ, מלך שערי מ.כ. ירושלים ומלך שערי ליגה א' דרום, קבע 0:3 לאורחים, בשער 12 שלו העונה. הישווה את כמות שעריו (בליגה) מעונה שעברה, כשהיה אז לשחקן בית"ר נורדיה ירושלים, עונה בה סיים עם 15 שערים בסך הכל, כולל שערי הגביע. שער אחד מפריד בינו לבין עונת שיא.

אין ספק כי השער השלישי של ירושלים שבר לחלוטין את יבנה, שכבר החלה להתפזר ולא הייתה די מדויקת מול ההגנה והשער של תומר הרן. גם כניסתו של ניב מזרחי, היבנאי, בדקה ה-70, לא הועילה די. דניאל שניאור כדרר כדורים אינסוף במקום למסור לחבריו ובכך איבד, פעם אחר פעם, מומנטום. מזרחי, אגב, כמעט ולא נגע בכדור, מאז נכנס.

שון מוסקוביץ' (יונתן גינזבורג)

מ.כ. ירושלים יוצאת מההתמודדות הזו בראש מורם, בטח אחרי ארבעה משחקים רצופים ללא ניצחון, מה שקבע כי הקבוצה סוגרת 17 מחזורים כשהיא במקום השלישי והמכובד עם 27 נקודות. לבית"ר יבנה 24 נקודות, בדומה למכבי קריית מלאכי ומ.כ. צעירי טירה, הנמצאות להן במקום החמישי בטבלה.

ל-ONE, ציין בסיום ההתמודדות דיוויד ברמן כי התחושה של חודש ימים הרגישה קצת יותר בגלל שמדובר במקצוע אינטנסיבי. הדגיש כי הקבוצה שלו אוהבת דשא, יותר מאשר סינתטי, וזה מה שהביא הניצחון. "אי אפשר לנוח רק על התוצאה הזו. צריך לייצר רצף. שמחים עליה, אבל צריכים להמשיך לבנות עליה".

בסוף השבוע, ביום שישי (30/01), ב-12:30 בהר חומה (סינתטי) ירושלים, הקבוצה של דיוויד ברמן תארח את מכבי קריית מלאכי של צביקה לוי, קבוצה שגם היא יצאה ממשחקה האחרון בניצחון, בטח אחרי תקופה לא מזהירה במיוחד. בסיבוב הראשון, קריית מלאכי ניצחה 1:2 משערים של נאור כהן ואופק שליו, כשלטענת דיוויד ברמן, ניצחונם היה שלא ספורטיבי.

מאמן מ.כ. ירושלים לאחר הניצחון על יבנה

"קריית מלאכי עקצו אותנו בסיבוב הקודם", ציין ברמן, והוסיף "עם הגול באאוט שהשופט אישר, כשהיינו בהפסקת שתייה, אז זה משהו שיושב לנו. יש שם שחקנים מאוד מוכשרים. זו קבוצה מאוד טכנית, קבוצה מאוד שמחה, קבוצה שמשחקת כדורגל טוב, ואנחנו נצטרך להביא את הכדורגל שלנו, להתמודד, לקחת את הביטחון של הניצחון על יבנה ולתרגם אותו במשחק בית", סיכם.

בית"ר יבנה: אופיר קרצו (ש)(ק), נועם כהן, איליי איבגי, אורי אשרם, רתם יצקר, עומר פרוכטמן, ניב בן יוסף, ליאם נגאר, עידו בן שושן, דניאל שניאור ויהונתן מרדכי. הוחלפו: רתם יצקר, עומר פרוכטמן, ניב בן יוסף, ליאם נגאר ועידו בן שושן. מחליפים: אוראל בן חמו, יוסף ביטון, שון מוסקוביץ', עידן אוחיון וניב מזרחי. בספסל: עדי בר זיו, ליאם חפר, שליו אלמקיאס ואיתי עגייב. מאמן: שמעון אלקבץ.

מ.כ. ירושלים: תומר הרן (ש), שגיא קבילו, תום יחזקאל, עמית מוסרי, דניאל גרץ, סהר יחזקאלי (ק), עילאי חדד, ירין אברהם, מתן שורץ, אביהו עזר ורועי פדידה.

מחליפים: רז ברוכיאן, לירוי רביבו, אוראל חורב, דוד ישי ונאור אבליאב.

בספסל: גיא לוי, ירין פדידה ורועי כהן. מאמן: דיוויד ברמן.