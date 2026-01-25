יום ראשון, 25.01.2026 שעה 12:46
4520-4720הפועל ב"ש1
4520-4419בית"ר ירושלים2
3623-3819מכבי ת"א3
3221-3820מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
1935-2920עירוני ק"ש10
1935-2620הפועל חיפה11
1939-2419מ.ס אשדוד12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

"אין אחד בקבוצה שמרשה לעצמו לזלזל באשדוד"

בבית"ר ירושלים לא מקלים ראש לקראת המפגש ב-20:15 בי"א: "יהיה משחק קשוח". מקומם של קרבאלי, גדראני, אינו, לוי, שועה ואצילי מובטח בהרכב של יצחקי

|
שחקני בית
שחקני בית"ר ירושלים (חגי מיכאלי)

בית"ר ירושלים תגיע למשחק הערב (ראשון, 20:15) מול מ.ס אשדוד באצטדיון הי”א אחרי שהפועל באר שבע גברה אמש 2:3 על עירוני קריית שמונה וחזרה, לפחות זמנית, אל המקום הראשון, אך העובדה הזו לא מנהלת את ההכנות של המאמן ברק יצחקי למשחק.

במהלך סוף השבוע החולף, יצחקי שידר המון ביטחון וגם קצת קשיחות מול השחקנים במטרה להוריד אותם לקרקע ולגרום להם להבין שבסך הכל עברה חצי עונה ואסור לאף אחד להגיע מבושם ויהיר למשחק מול אשדוד.

ברק יצחקי הוא "המבוגר האחראי" בכל מה שקשור לשמירת השפיות בבית וגן, הרי לכולם ברור שאוהדי בית"ר בטירוף לקראת המשחק הערב וזה מגיע לשחקנים, ופה העבודה המנטלית והפסיכולוגית של המאמן יחד עם המנהל המקצועי אלמוג כהן נכנסת לתמונה.

ברק יצחקי (חגי מיכאלי)ברק יצחקי (חגי מיכאלי)

כפי שאומרים בבית"ר: "מאבק בצמרת בשלב הזה של העונה זה לא רק מה שקורה על הדשא, אלא גם מה שקורה מסביב וההשפעות מבחוץ שיכולות להגיע למגרש, יש פה אלמנטים של לחץ וציפיות שצריך לדעת לנהל ולהגיע מפוקסים ומרוכזים לכל משחק, בטח למשחק חוץ קשה באשדוד".

השחקנים שמקומם מובטח בהרכב

מבחינת ההרכב למשחק הערב, לוקה גדראני ובריאן קראבלי יפתחו במרכז ההגנה, כשמקומם של בוריס אינו, ירין לוי, ירדן שועה ועומר אצילי מובטח ב-11. "אין אחד בקבוצה שמרשה לעצמו לזלזל באשדוד, בליגה הזו כל המשחקים קשים, ראינו אתמול שגם לבאר שבע בבית לא היה קל מול קריית שמונה, אנחנו באים דרוכים ומפוקסים, יהיה משחק קשוח", אומרים שחקנים בבית"ר.

החלוץ הקולומביאני חאסונד גונזאלס הצטרף אתמול לראשונה לאימון הקבוצה בבית וגן. בבית"ר ירושלים אומרים כי הוא ייכנס לאט לאט לעניינים והערכות הן שלמשחק מול הפועל באר שבע בטרנר ב-9 לפברואר הוא יוכל כבר להיכלל בסגל הקבוצה.

