"לאוהדי בית"ר אין טעם לנסות לעלות על גגות"

אחרי סאגה ארוכה, מ.ס אשדוד תארח לבסוף את בית”ר ירושלים באצטדיון הי”א הערב (ראשון, 20:15). במשטרה כמובן יקוו שהכל יעבור בשלום באצטדיון הדרומי אחרי שלא התלהבו תחילה, בלשון המעטה, שהמשחק ייערך שם. תנ"צ קובי הרוש, דובר המחוז הדרומי במשטרה, התייחס למשחק בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

איך אתם ערוכים למשחק? האם אוהדי בית”ר שאין להם כרטיס אכן לא יגיעו?

”מרחב לכיש השלים את כל ההיערכות המבצעית. החל משעות הצהריים התפרסו מאות שוטרים, סדרנים ומאבטחים באזור האצטדיון ונעשה הכל כדי לשמור על הסדר הציבורי. נקים מספר מעגלי אבטחה ובידוק מסביב לאצטדיון כדי לוודא שרק אוהד שרכש כרטיס ייכנס לתחומי המגרש. חל איסור מוחלט לעלות על מבנים בסמוך למגרש. נציב מספר שוטרים ליד הבניינים, האזור יהיה מתוחם, אנחנו משתדלים כמה שפחות לפגוע במרקם החיים של האנשים שגרים שם, תהיה פגיעה קלה בזה, אבל העירייה בתמונה והתושבים מודעים לזה”.

יש אנשים עם משאיות בדרך עם מנופים לאצטדיון.

“לא יודע אם זה קוריוז. אנחנו נערכים בהתאם גם עם שוטרי התנועה במעגלים נרחבים. אנחנו עם מעגלי אבטחה עם גידור חזק, כך שזה לא יהיה רלוונטי כל המנופים האלה. יש סגירות של רחובות מסביב”.

אוהדי בית"ר ירושלים על הגגות (רדאד ג'בארה)

“מציע שלא ינסו אותנו”

יש שומרים גם בכניסה לבניינים?

”בוודאי. בסופו של דבר מדובר גם באחריות אישית של אותו אוהד, בסוף הוא מסכן אותו ואת החברים שלו. אנחנו רוצים לשמור על שלומו וביטחונו של הציבור. כשאתה מגיע למשחק כדורגל אתה רוצה לדעת שאתה מגיע בשלום וחוזר בשלום. נהיה שם חזקים, יש כוחות משטרה, פרשים, נהיה מוכנים לכל תרחיש ואני מציע שלא ינסו אותנו”.

רימוני עשן של אוהדי בית"ר ירושלים (רדאד ג'בארה)

איך אתם מונעים הכנסת אמצעי פירוטכניקה?

”כמו בכל משחק. ייערך בידוק לקהל שנכנס, ואני מקווה מאוד שאנשים לא חושבים להכניס אמצעים כאלו שמסכנים את שלום הציבור. בנוסף, זה גם פוגע בקבוצות. יש לנו מערכי בידוק, מצלמות, בלשים ואת האמצעים לאתר את כל פורעי החוק ואם נזהה או נראה התארגנות כזו או אחרת השחקנים האלו ייעצרו ויורחקו לתקופה ממושכת”.