יום ראשון, 25.01.2026 שעה 16:07
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4520-4720הפועל ב"ש1
4520-4419בית"ר ירושלים2
3623-3819מכבי ת"א3
3221-3820מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
1935-2920עירוני ק"ש10
1935-2620הפועל חיפה11
1939-2419מ.ס אשדוד12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

"יכול להיות שטעיתי כשלא המשכתי עם רוני לוי"

הבעלים של הפועל חיפה, יואב כץ, ל"שיחת היום" בצל פיטוריו של גל אראל: "חיים סילבס מועמד ראוי והיחסים בינינו מצוינים, אין לי ספק שנישאר בליגה"

|
רוני לוי מתדרך (חגי מיכאלי)
רוני לוי מתדרך (חגי מיכאלי)

הפועל חיפה הסתבכה משמעותית בתחתית, כאשר נכנעה 1:0 לבני ריינה, וכתוצאה מכך נפלה ההחלטה במועדון לפטר את המאמן גל אראל. בעלי הקבוצה יואב כץ התראיין היום (ראשון) בתוכנית “שיחת היום” והתייחס למצבה של הקבוצה ולמי שעתיד להגיע.

מה הסיבות שהחלטת לפטר את גל אראל?
”המצב של הקבוצה לא סימפטי, אחוזי ההצלחה הם פחות מ-33%, גל בחור נהדר, אני באופן אישי גם מיניתי אותו למאמן”.

טעית כשמינית אותו כמאמן חסר ניסיון?
”יכול להיות שזו הייתה טעות, אנחנו מסתכלים קדימה, לא אחורה”.

טעית כשלא המשכת עם רוני לוי?
”יכול להיות”.

פנית לרוני לוי כבר לפני כמה שבועות והצעת לו הרבה כסף. האם סילבס זה האיש שישאיר את הקבוצה ליגה?
”הקבוצה תישאר, אין לי ספק בזה. מי יהיה הבן אדם על הקווים אני עדיין לא יודע, רק עכשיו התעוררתי, יש פה סופת שלגים גדולה, הדאגה המרכזית שלי היא קודם כל שיהיה חשמל ומים בבית”.

חיים סילבס (מרטין גוטדאמק)חיים סילבס (מרטין גוטדאמק)

כמה מינוס מעלות יש אצלכם?
”עכשיו יש פה -10 מעלות בערך”.

“צריכים להיות בטוחים שנקבל את ההחלטה הנכונה”

מי יאמן את הפועל חיפה במשחק בעוד כמה ימים?
”אנחנו עדיין מחפשים את האדם הנכון. דיברתי עם כמה אנשים”.

סילבס לא יאמן את הפועל חיפה?
”הוא בהחלט מועמד. הוא מועמד ראוי, הוא אימן פה בעבר, הצליח מאוד, היחסים בינינו מצוינים”.

אז מה העניין עכשיו?
”שצריכים להיות בטוחים שזו ההחלטה הנכונה”.

יואב כץ (עמרי שטיין)יואב כץ (עמרי שטיין)

אתה לא בטוח שהוא האיש המתאים עוד?
”זו החלטה של צוות. בינתיים מאז שהתעוררתי לא דיברתי עם אף אחד”.

בסוף זו החלטה שלך.
”אני לא חושב, אבל תודה”.

אני יודע שפנית גם למרקו בלבול והוא אמר שהוא לא רוצה לחזור בשלב זה לכדורגל. ומה היה עם יוסי אבוקסיס? דרש הרבה כסף?
”אני כרגע לא רוצה לדבר על המאמן הבא או על התהליך לבחירת המאמן. שום דבר לא היה עם אבוקסיס”.

מנחם קורצקי גם היה מועמד, נכון?
”בארץ, כשמתפנה משרה, יש לפחות 7-8 מועמדים. אני לא אומר שמדברים עם כל אחד”.

היום ימונה מאמן רשמית כבר?
”אני לא יודע”.

