"בכר נכשל והפסיד כמו בדרבי, בית ספר של לוי"

מכבי חיפה הייתה בתקופה טובה, כולל ניצחון 1:4 משכנע על מכבי תל אביב, ואז הגיע המפגש אמש מול מכבי נתניה. הירוקים של ברק בכר קרסו והובסו 4:1 נגד הקבוצה של רוני לוי. הפרשנים איציק אהרונוביץ וניסן קניאס התראיינו בתוכנית ”שיחת היום” של ONE לגבי מצבה של הקבוצה מהכרמל.

ניסן, איך אתה רואה את חיפה של אתמול?

”אתמול הצוות המקצועי בראשות בכר הפסיד באותם פרמטרים שהוא הפסיד את הדרבי בשנה שעברה. רוני לוי מאמן טקטיקן, קשה לשחק נגד הקבוצות שלו, יודע להוציא 200 אחוז מהשחקנים שלו. מה שאבוקסיס לא הצליח להוציא מנתניה, רוני לוי הצליח להוציא בקלות. במשחקים כאלו שישחק מול קבוצה טובה ממנו יהיה לו הרבה יותר קל להתמודד. בכר עמד עם השחקנים שלו גבוה, שיחק לידיים של נתניה. במחצית הראשונה נתניה החמיצה המון ובמחצית השנייה זה כבר היה לא כוחות כי הגיעו לאחד על אחד מול ירמקוב. הטעות היא טקטית, כשאין לך את סק אתה לא יכול לעמוד גבוה”.

איציק, מה דעתך?

”זה בכלל לא דומה לתחילת העונה, כי מכבי חיפה בחיים לא הייתה מופקרת. אם היית אומר שזה מזכיר לך את מכבי חיפה של העונה שעברה של בכר הייתי מסכים. אני מרגיש שאני אשם גם, כי חילקתי כאלה מחמאות לבכר ולשחקני מכבי חיפה וכתבתי שצריך להחתים אותו לשלוש עונות. רוני לוי מאמן חכם, אמר להם לעמוד מאחורי הכדור, אמר להם שמכבי חיפה יאבדו לבד את הכדורים. השחקנים של מכבי חיפה עמדו לא טוב, לא היו מוכנים. מכבי חיפה הייתה בלון אחד נפוח, מבכר דרך כל השחקנים והמועדון. נתניה באו כמו שצריך, לחצו ופיצצו את הבלון. זו הייתה בושה וחרפה ואות קלון למועדון המשחק של אתמול, זה היה 4:1 שיכול היה להיות 7:1 ואני שואל את עצמי מה יהיה במשחק הבא של בכר מול רוני לוי? הוא עשה להם בית ספר לטקטיקה וזה מה שניצח לו את המשחק הזה”.

רוני לוי (חגי מיכאלי)

“למכבי חיפה לא הייתה הגנה”

ניסן: “לצערי גם אין פערי איכות, לדעתי החלק הקדמי של מכבי נתניה הרבה יותר איכותי משל מכבי חיפה. חיפה הייתה צריכה לשחק טקטי, לעמוד מאחור, דווקא היא לחכות לנתניה מאחור ולא הפוך. לנתניה יש הגנה שספגה המון שערים”.

איציק: “בן שבת נתן פס עומק וזה ישר היה גול, למכבי חיפה לא הייתה הגנה. ברק בכר נכשל בגדול אתמול. אחרי הניצחון על מכבי תל אביב קרה לו משהו. בכר יצר פה קבוצה קבוצתית, שזו האיכות שלו. אתמול גם לא הייתה לו איכות התקפית וגם הקבוצה שלו הייתה מפורקת”.

ניסן: “מי שציפה שעם הסגל הזה מכבי חיפה תתחיל לתת הצגות וכל משחק לנצח זה לא יקרה, יש לה סגל למקום 4 עד 6 במקרה הטוב וקבוצות במקומות האלה מנצחות משחק אחד, מפסידות אחד, עושות תיקו, ככה זה עובד. אותי מה שמפחיד זה דווקא המשחקים עכשיו מול הקבוצות הנחותות שיבואו לצופף, אלה המשחקים שהכי קשה למכבי חיפה לנצח”.