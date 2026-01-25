בהפועל לא מבינים את איטודיס: למה גינת נמחק?

סוף השבוע האחרון היה אחד הקשים שידעה הפועל תל אביב העונה, אך נראה כי ההפסד הדרמטי לפרטיזן בלגרד הציף בעיות עמוקות יותר מאשר רק קריסה מקצועית על הפרקט. במועדון האדום מתקשים לעכל לא רק את התוצאה, אלא גם את ההחלטות הפרסונליות של המאמן דימיטריס איטודיס, כאשר במרכז העניינים עומד הסטטוס של קפטן הקבוצה, תומר גינת.

במועדון לא מבינים מדוע המאמן היווני החליט למחוק את גינת מהרוטציה במשחקי היורוליג לאחרונה. כזכור, בחלק הראשון של העונה הפורוורד הישראלי היה חלק אינטגרלי מהסגל ואף סיפק דקות משמעותיות במפעל האירופי, וכעת גורמים בסביבת הקבוצה אומרים: "ברור לכל שגינת צריך להיות חלק מהרוטציה, בטח לאור מה שנתן עד כה".

מעבר לגינת, במועדון מבינים כי נוצר משבר אמון מסוים בין הצוות המקצועי לשלד המקומי. בהנהלה ובסביבת הקבוצה מבינים שהם חייבים לפעול כדי "להרים" את השחקנים הישראלים, שחשים שמאמן הקבוצה פשוט לא סופר אותם בכל הקשור ליורוליג. התחושה היא שלמרות שהמאמן נתן בשישי קרדיט לים מדר, וזה מה שמאפיין אותו לאורך כל החודשים האחרונים, שגם אז לא ספר את מדר, השחקנים יצטרכו למצוא את הכוחות להתעלות, אם לא בשביל המאמן, אז בשביל עצמם, למען הבונוסים על הישגיות המעוגנים בחוזיהם, ומעל הכל עבור גרעין האוהדים שעדיין מלווה את הקבוצה ונאמן לה.

ים מדר (IMAGO)

שבוע קריטי בפתח

כל הלחץ הזה מתנקז אל עבר שבוע קריטי שעשוי להגדיר את המשך העונה של האדומים. הלו"ז הקשה מתחיל כבר הערב (ראשון, 18:35) במשחק הבית מול הפועל באר שבע/דימונה במסגרת הליגה. לאחר מכן, ביום חמישי, אמורה הקבוצה לארח את באיירן מינכן ביורוליג (אם לא תתחיל המתקפה האמריקאית באיראן) והשיא יגיע ביום שבת, המשחק הענק מול הפועל ירושלים במסגרת רבע גמר גביע המדינה, משחק שאין ממנו דרך חזרה.

בתוך כך, במועדון עדיין מתקשים להסביר את מה שקרה ביום שישי האחרון. האדומים כבר הובילו ב-27 הפרש מבטיח, אך איבדו את הראש ואת המשחק בתוצאה 104:101. בסביבת המועדון אמרו בכנות: "אם היינו מנצחים את פרטיזן, היינו כבר עם יותר מחצי דרך להבטיח מקום בשישייה הראשונה ביורוליג. כעת, סיבכנו את עצמנו משמעותית. יש לנו שבוע קריטי, הן בזירה המקומית כולל הגביע, והן באירופה, כדי להוכיח שזאת הייתה מעידה חד פעמית ולא כדור שלג שמתחיל להתגלגל".

וסיליה מיציץ' (IMAGO)

לקראת המשחק הערב, איטודיס ביצע את הבחירות שלו בסגל הזרים. מי שנרשמו להתמודדות הם ג'ונתן מוטלי, כריס ג'ונס, אנטוניו בלייקני, קולין מלקולם וטאי אודיאסי. מי שנותר בחוץ ולא יתלבש הוא וסיליה מיציץ', שיקבל מנוחה, יחד עם איש וויינרייט, דן אוטורו ואלייז'ה בראיינט שסובל מחבלה בשרירי האגן.