לידיעת אמבפה: שחקניות ריאל עשו מסדר כבוד

הקלאסיקו תמיד טעון, ובטח כשעל הכף מונח תואר. אבל סוף השבוע האחרון סיפק תמונה שונה לגמרי בין הגמרים בסופר קופה הספרדי למרות שעל המגרש התוצאה בסופו של דבר הייתה דומה. פעמיים ברצלונה וריאל מדריד נפגשו בגמרים, ואחרי ה-2:3 בגברים, אמש (שבת) הנשים זכו עם 0:2 בקלאסיקו.

העניין הוא שמה שקרה אחרי שריקת הסיום בשני הגמרים, היה שונה בתכלית: אם אחרי הסופר קופה לגברים, שחקני ריאל מדריד לא עמדו במסדר כבוד לשחקני בארסה - מסורת ארוכת שנים, אתמול בגמר הנשים הספורטיביות כן ניצחה. כזכור, בגמר הקודם קיליאן אמבפה סימן לחבריו שלא לבצע מסדר כבוד אחרי ההפסד, ושחקני ריאל פשוט ירדו מהדשא אחרי קבלת המדליות. יש שיאמרו שהם לא ידעו להפסיד בכבוד.

ובחזרה לאתמול: שחקניות ריאל עמדו במסדר כבוד לשחקניות של פרה רומאו, מחווה פשוטה אך משמעותית, שמדגישה מה צריך להיות מובן מאליו בקלאסיקו: גם כשיש יריבות, גם כשיש אכזבה, וגם כשיש תואר בצד השני.

אמבפה מסמן לחבריו לרדת מהמגרש (צילום מסך)

אגב, רגע סמלי במיוחד חתם את הערב: במהלך האחרון של המשחק, אווה נבארו מריאל תפסה את אונה באטייה מבארסה בצורה לא ספורטיבית ואף ביצעה תנועה מיותרת. היא ספגה כרטיס צהוב, אבל במסדר הכבוד חיכתה לבאטייה, התנצלה והשניים התחבקו.

פלורנטינו פרס לא הגיע בגלל הצפי להפסד?

כמו כן, פלורנטינו פרס נעדר מהקלאסיקו גם כשתואר היה על הכף, אם כי צריך להזכיר כי בארסה היא הקבוצה החזקה ביותר בספרד ובפער ניכר מהשאר, ההפסד של ריאל היה צפוי. בכל מקרה, נשיא הבלאנקוס הסתפק בשליחת אמיליו בוטרגניו כנציג, ובעיתון ‘מונדו דפורטיבו’ הקטלוני עקצו: “התנהגות טיפוסית של נשיא ריאל”. לעומתו, ז’ואן לאפורטה היה שם, כמו תמיד בכדורגל הנשים של המועדון, וחגג את הזכייה יחד עם השחקניות ועם צ'אבי פוץ’, האחראי על המחלקה.

הרגע הסוגר של הגמר היה של קפטנית בארסה, אלכסיה פוטייאס, שהזמינה את לאפורטה להניף איתה את הגביע. הנשיא עשה זאת בהתלהבות, אך מיד פינה את הבמה לגיבורות האמיתיות - השחקניות.

מחווה ענקית: 0:2 לריאל מדריד על ויאריאל

בסופו של דבר מדובר באותה יריבות, אותו תואר, אותה קבוצה מנצחת, אבל שני מסרים שונים לגמרי.