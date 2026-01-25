בית"ר פייבוריטית ברורה ב-Winner מול אשדוד

סוף השבוע מאחורינו ויום ראשון הגיע וכמיטב המסורת הוא מלא במשחקים נהדרים בישראל וגם בליגות השונות מעבר לים ואתם יכולים לעשות מכל זה כסף.

בליגת העל, בית”ר ירושלים פייבוריטית מול מ.ס אשדוד עם יחס של פי 1.3 לניצחון. ניצחון של הקבוצה מעיר הנמל יזכה את המנחשים האמיצים ביחס של פי 7.2, בעוד תיקו יהיה שווה להם יחס של פי 5.

בליגה הספרדית, ברצלונה פייבוריטית ברורה מול אוביידו עם יחס של פי 1.05 לניצחון. הפתעה בדמות ניצחון של האורחת הצנועה תהיה שווה למנחשים יחס עצום של פי 17, בעוד תיקו יהיה שווה להם יחס של פי 10.

לאמין ימאל (IMAGO)

בליגה האנגלית, ארסנל פייבוריטית מול מנצ’סטר יונייטד עם יחס של פי 1.55 לניצחון. ניצחון של הקבוצה של מייקל קאריק מנגד יהיה שווה למנחשים יחס של פי 5, בעוד תיקו יהיה שווה להם יחס של פי 3.9.

בוקאיו סאקה (IMAGO)

בליגה האיטלקית, רומא פייבוריטית קלה במפגש מול מילאן עם יחס של פי 2.6 לניצחון באולימפיקו. ניצחון של הרוסונרי יהיה שווה למנחשים יחס של פי 2.7, בעוד חלוקת נקודות תזכה אותם ביחס של פי 2.85.