ליגת העל Winner 25-26
4520-4720הפועל ב"ש1
4520-4419בית"ר ירושלים2
3623-3819מכבי ת"א3
3221-3820מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
1935-2920עירוני ק"ש10
1935-2620הפועל חיפה11
1939-2419מ.ס אשדוד12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

בית"ר פייבוריטית ברורה ב-Winner מול אשדוד

הירושלמים זוכים ליחס של פי 1.3 לניצחון, הפתעה תהיה שווה יחס של פי 7.2 ותיקו פי 5. וגם: ברצלונה מול אוביידו, ארסנל מול יונייטד ורומא - מילאן

|
ירדן שועה ועומר אצילי חוגגים (חג'אג' רחאל)
ירדן שועה ועומר אצילי חוגגים (חג'אג' רחאל)

סוף השבוע מאחורינו ויום ראשון הגיע וכמיטב המסורת הוא מלא במשחקים נהדרים בישראל וגם בליגות השונות מעבר לים ואתם יכולים לעשות מכל זה כסף.

בליגת העל, בית”ר ירושלים פייבוריטית מול מ.ס אשדוד עם יחס של פי 1.3 לניצחון. ניצחון של הקבוצה מעיר הנמל יזכה את המנחשים האמיצים ביחס של פי 7.2, בעוד תיקו יהיה שווה להם יחס של פי 5.

בליגה הספרדית, ברצלונה פייבוריטית ברורה מול אוביידו עם יחס של פי 1.05 לניצחון. הפתעה בדמות ניצחון של האורחת הצנועה תהיה שווה למנחשים יחס עצום של פי 17, בעוד תיקו יהיה שווה להם יחס של פי 10.

לאמין ימאל (IMAGO)לאמין ימאל (IMAGO)

בליגה האנגלית, ארסנל פייבוריטית מול מנצ’סטר יונייטד עם יחס של פי 1.55 לניצחון. ניצחון של הקבוצה של מייקל קאריק מנגד יהיה שווה למנחשים יחס של פי 5, בעוד תיקו יהיה שווה להם יחס של פי 3.9.

בוקאיו סאקה (IMAGO)בוקאיו סאקה (IMAGO)

בליגה האיטלקית, רומא פייבוריטית קלה במפגש מול מילאן עם יחס של פי 2.6 לניצחון באולימפיקו. ניצחון של הרוסונרי יהיה שווה למנחשים יחס של פי 2.7, בעוד חלוקת נקודות תזכה אותם ביחס של פי 2.85.

