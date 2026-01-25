יום ראשון, 25.01.2026 שעה 10:48
ליגת ווינר סל 25-26
271040-126814הפועל ת"א
251053-125314מכבי ת"א
251189-128415הפועל ירושלים
241246-133514בני הרצליה
241248-122315הפועל חולון
241079-112914הפועל העמק
211372-129415עירוני קריית אתא
201225-118414הפועל ב"ש/דימונה
201191-117714עירוני רמת גן
201273-119615עירוני נס ציונה
191191-112914מכבי ראשל"צ
181306-117415אליצור נתניה
171209-113914מכבי רעננה
161164-100115הפועל גליל עליון

ינאי הדליק את סרביה: העידן של אוברדוביץ' נגמר

בעלי הפועל תל אביב בראיון: "אם כבר להפסיד אז לקבוצה מסרביה, פנרויה היה אחד המועמדים שלנו להחליף את פרנקו". וגם: בראיינט, מיציץ' והפיינל פור

עופר ינאי (שחר גרוס)
עופר ינאי (שחר גרוס)

הקאמבק הדרמטי של פרטיזן על הפועל תל אביב עורר הדים רבים בתקשורת הסרבית, ואחד הקולות המסקרנים ביותר הגיע דווקא מכיוונו של בעלי המועדון מת”א, עופר ינאי. זמן קצר לאחר סיום המשחק, שבו הפועל שמטה יתרון של 27 נקודות ונכנעה אחרי הארכה, ינאי התיישב מאחורי הסל ושיתף את התרשמותו בריאיון נרחב לאתר ‘Arena Sport’ בסרביה, כשהוא משלב בין ניתוח מקצועי, גילויים מאחורי הקלעים וגם אמירות חדות על מצב הכדורסל האירופי.

ינאי פתח בהתייחסות למשחק עצמו ולמהפך של פרטיזן, ולא הסתיר את הערכתו לדרמה: "חשבתי שזה משחק גדול. משחקים כאלה הם אחת הסיבות שאנחנו אוהבים כדורסל. עד הרגע האחרון לא היה ברור איך זה ייגמר. הקאמבק של פרטיזן הובל על ידי קאם פיין, אבל אז הוא ביצע עבירה חמישית מיותרת על דן אוטורו. ציפינו לנצח, ואז הגיע הלוב של כריס ג'ונס שנחסם. זו הייתה החלטה נכונה או לא? אני חושב שכן. באותו רגע כבר לא חשבנו שננצח בזמן החוקי".

בהמשך חשף ינאי פרט מעניין בנוגע לעמדת המאמן, כשסיפר שז’ואן פנרויה היה מועמד לאמן את הפועל: "פנרויה היה אחד המועמדים שלנו להחליף את דני פרנקו. הוא היה מוכן לקבל את ההצעה, אבל אשתו לא רצתה להגיע לישראל בזמן המלחמה, ולכן החלטנו ללכת על איטודיס".

דייטריס איטודיס (IMAGO)דייטריס איטודיס (IMAGO)

הוא חזר לנתח את רגעי ההכרעה וההארכה: "ההארכה נפתחה בבלגן, זריקות עונשין, ולקחנו רק 2 מתוך 5 נקודות אפשריות. זה לא היה פתיחה טובה. לפרטיזן עדיין הייתה אנרגיה לנצח אותנו, ואני חושב שרק לקראת הסיום חזרנו להילחם. בסך הכול זה היה סיום נפלא למשחק נפלא".

הקשר המיוחד עם סרביה

"אני אף פעם לא אוהב להפסיד, אבל אם אני צריך להפסיד אז שיקרה מול קבוצה סרבית. הסרבים הזמינו אותנו לשחק בבלגרד אחרי 7 באוקטובר, וזה יצר חברות ביני לבין העם הסרבי. אז אם אני מפסיד לקבוצה סרבית, זה בסדר", הוסיף ינאי.

בהמשך התייחס למעמדה של הפועל בצמרת המפעל ולאפשרות להגיע לפיינל פור: "אנחנו מקווים. למרות ההפסד, אנחנו עדיין במקום הראשון. אנחנו עדיין ראשונים. איפה פנאתינייקוס? במקום תשיעי או עשירי? ברור שהקבוצות במקומות 1 עד 8 או 9 די שוות בסיכויים שלהן. גם אם תסיים ראשון או שני ותקבל יתרון ביתיות בפלייאוף, זה לא מבטיח פיינל פור. התחרות פתוחה עד הסוף, ואנחנו כמובן מקווים להגיע לפיינל פור וגם לזכות".

ינאי התייחס גם להיעדרו של אלייז’ה בראיינט, השחקן הבולט של הקבוצה העונה: "היום היה חסר לנו אלייז’ה בראיינט, ואני חושב שחלק מהשחקנים הצליחו למלא את החסר. אמרתי לשחקנים לפני המשחק: אלייז’ה לא משחק, אז אנחנו צריכים 20 נקודות ו-6 ריבאונדים, אלה המספרים שלו. קיבלנו משחק טוב מווסיליה מיציץ’, ואנחנו צריכים את מיציץ’ טוב כדי לנצח. גם אוטורו היה מצוין. עשינו יותר מדי טעויות, זה מה שאפשר למשחק ללכת להארכה ואז הפסדנו. לפעמים חשוב להפסיד, אנחנו צריכים את זה. רק לא יותר מדי הפסדים, כמו שאתם יודעים מפרטיזן".

אלייזאלייז'ה בראיינט (הפועל ת"א)

לבסוף, ינאי שלח מסר חד לגבי מצבה של פרטיזן והשינויים שעברה: "אני חושב שהשינוי בפרטיזן היה חשוב. ז’ליקו אוברדוביץ’ הוא מאמן גדול, אבל לדעתי העידן שלו נגמר. אני גם מתגעגע לחבר שלי זוראן סאביץ’, שלא נמצא כאן היום. החלפת שחקנים, בנייה מחדש של כל הקבוצה, שחרור של שחקן טוב כמו טייריק ג’ונס, והרבה פציעות, קארליק ג’ונס עדיין לא משחק והוא שחקן מצוין. אני לא יודע אם תגיעו לפלייאוף, לדעתי זה כבר מאוחר לעונה הזו, אבל פרטיזן היא קבוצה טובה. יש לי רק בקשה אחת: עכשיו, אחרי שהפסדנו לפרטיזן, אני מבקש שתדאגו שגם שאר הקבוצות יפסידו לה".

