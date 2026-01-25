פרמין יאריך חוזה ושכרו ישודרג ביותר מ-50%

בצל החזרה הביתה אחרי 43 ימים והמשחק מול אוביידו בקאמפ נואו (ראשון, 17:15, שידור חי בערוץ ONE), בברצלונה עובדים במרץ גם מחוץ למגרש ובראש סדר העדיפויות: הארכת חוזהו של פרמין לופס.

הקשר בן ה-22, שעובר עונת פריצה מרשימה עם 10 שערים ו-10 בישולים, קרוב לחתימה על חוזה חדש עד 2031, שיכלול שדרוג שכר של למעלה מ-50% לעומת שכרו הנוכחי, לצד בונוסים שיהפכו לקבועים במקרה של עמידה ביעדים, כך דווח ב'מונדו דפורטיבו'. בברצלונה יש רצון ברור לסגור את ההארכה כבר בתחילת השבוע הבא, עוד לפני תחילת התהליך האלקטורלי לקראת הבחירות שיחייב את ז’ואן לאפורטה להתפטר מתפקידו זמנית.

השיחות בין דקו לסוכנו של השחקן, צ’אבי חימנס, מתנהלות ברוגע, לאחר שכבר בקיץ האחרון דחתה בארסה עניין מצד צ’לסי. במועדון מעריכים מאוד את המחויבות של פרמין, את ההתפתחות המקצועית שלו ואת האמון המלא שהוא מקבל מהמאמן האנזי פליק. החוזה הנוכחי אמנם בתוקף עד 2029, אך בבארסה מבינים שהשכר כבר לא משקף את תרומתו ורוצים גם להרחיק הצעות עתידיות ממועדונים גדולים באירופה.

פרמין לופס והאנזי פליק (IMAGO)

הרוטציות של פליק

ובחזרה לדשא: בארסה חוזרת לקאמפ נואו אחרי שמונה משחקי חוץ ובמגרשים נייטרליים (בסופר קופה). בארסה היא הקבוצה היחידה בחמש הליגות הבכירות באירופה עם מאזן מושלם במשחקי הבית העונה, אבל לפליק מצפה כאב ראש לא קטן: פדרי ייעדר כחודש עקב פציעה שרירית, גם פראן טורס מחוץ לסגל וההגנה עדיין סובלת מחוסר יציבות.

פליק צפוי לבצע רוטציות, גם לאור המשחק הקריטי מול קופנהאגן בליגת האלופות, שם מונח על הכף כרטיס ישיר לשמינית הגמר. בהגנה, פאו קוברסי אמור לחזור כשגם ז'ואאו קאנסלו ורונאלד אראוחו מועמדים לפתוח. גם ג’רארד מרטין בתמונת ההרכב, בעוד שאריק גארסיה עשוי לקבל מנוחה.

בקישור, פרנקי דה יונג הוא באנקר בהיעדרו של פדרי, תרחיש שחזר על עצמו כבר 10 פעמים העונה. לצידו שיחקו בעבר אריק גארסיה, מארק קסאדו או מארק ברנאל, ויש גם אפשרות לשלישיית קישור עם דני אולמו ופרמין, כפי שהיה מול אתלטיק בילבאו. בחלק הקדמי, רוברט לבנדובסקי ימשיך כחלוץ, לאמין ימאל חוזר אחרי השעיה באירופה, ומרקוס רשפורד עשוי לקבל דקות.