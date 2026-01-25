יום ראשון, 25.01.2026 שעה 10:48
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
5117-4521ריאל מדריד1
4922-5420ברצלונה2
4117-3520אתלטיקו מדריד3
4121-3720ויאריאל4
3425-2521אספניול5
3225-3320בטיס6
3220-2820סלטה ויגו7
2525-2421אוססונה8
2429-2921אלצ'ה9
2428-2620ריאל סוסיאדד10
2433-2821סביליה11
2430-2021אתלטיק בילבאו12
2434-2020ג'ירונה13
2333-2221ולנסיה14
2228-1721ראיו וייקאנו15
2130-2420מיורקה16
2126-1520חטאפה17
1925-1620אלאבס18
1734-2420לבאנטה19
1331-1120אוביידו20

פרמין יאריך חוזה ושכרו ישודרג ביותר מ-50%

דיווח: בבארסה רוצים לסגור את העניין לפני התפטרות לאפורטה לקראת הבחירות והקשר יחתום עד 2031. דה יונג יפתח בעמדה של פדרי ב-17:15 מול אוביידו

|
פרמין לופס (IMAGO)
פרמין לופס (IMAGO)

בצל החזרה הביתה אחרי 43 ימים והמשחק מול אוביידו בקאמפ נואו (ראשון, 17:15, שידור חי בערוץ ONE), בברצלונה עובדים במרץ גם מחוץ למגרש ובראש סדר העדיפויות: הארכת חוזהו של פרמין לופס.

הקשר בן ה-22, שעובר עונת פריצה מרשימה עם 10 שערים ו-10 בישולים, קרוב לחתימה על חוזה חדש עד 2031, שיכלול שדרוג שכר של למעלה מ-50% לעומת שכרו הנוכחי, לצד בונוסים שיהפכו לקבועים במקרה של עמידה ביעדים, כך דווח ב'מונדו דפורטיבו'. בברצלונה יש רצון ברור לסגור את ההארכה כבר בתחילת השבוע הבא, עוד לפני תחילת התהליך האלקטורלי לקראת הבחירות שיחייב את ז’ואן לאפורטה להתפטר מתפקידו זמנית.

השיחות בין דקו לסוכנו של השחקן, צ’אבי חימנס, מתנהלות ברוגע, לאחר שכבר בקיץ האחרון דחתה בארסה עניין מצד צ’לסי. במועדון מעריכים מאוד את המחויבות של פרמין, את ההתפתחות המקצועית שלו ואת האמון המלא שהוא מקבל מהמאמן האנזי פליק. החוזה הנוכחי אמנם בתוקף עד 2029, אך בבארסה מבינים שהשכר כבר לא משקף את תרומתו ורוצים גם להרחיק הצעות עתידיות ממועדונים גדולים באירופה.

פרמין לופס והאנזי פליק (IMAGO)פרמין לופס והאנזי פליק (IMAGO)

הרוטציות של פליק

ובחזרה לדשא: בארסה חוזרת לקאמפ נואו אחרי שמונה משחקי חוץ ובמגרשים נייטרליים (בסופר קופה). בארסה היא הקבוצה היחידה בחמש הליגות הבכירות באירופה עם מאזן מושלם במשחקי הבית העונה, אבל לפליק מצפה כאב ראש לא קטן: פדרי ייעדר כחודש עקב פציעה שרירית, גם פראן טורס מחוץ לסגל וההגנה עדיין סובלת מחוסר יציבות.

פליק צפוי לבצע רוטציות, גם לאור המשחק הקריטי מול קופנהאגן בליגת האלופות, שם מונח על הכף כרטיס ישיר לשמינית הגמר. בהגנה, פאו קוברסי אמור לחזור כשגם ז'ואאו קאנסלו ורונאלד אראוחו מועמדים לפתוח. גם ג’רארד מרטין בתמונת ההרכב, בעוד שאריק גארסיה עשוי לקבל מנוחה.

טרנספר מרקט - תוכנית 4 המלאה!

בקישור, פרנקי דה יונג הוא באנקר בהיעדרו של פדרי, תרחיש שחזר על עצמו כבר 10 פעמים העונה. לצידו שיחקו בעבר אריק גארסיה, מארק קסאדו או מארק ברנאל, ויש גם אפשרות לשלישיית קישור עם דני אולמו ופרמין, כפי שהיה מול אתלטיק בילבאו. בחלק הקדמי, רוברט לבנדובסקי ימשיך כחלוץ, לאמין ימאל חוזר אחרי השעיה באירופה, ומרקוס רשפורד עשוי לקבל דקות.

