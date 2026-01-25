יום ראשון, 25.01.2026 שעה 10:45
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
5219-5022אינטר1
4616-3421מילאן2
4317-3121נאפולי3
4212-2621רומא4
4016-3722קומו5
3917-3221יובנטוס6
3220-2621אטאלנטה7
3024-3021בולוניה8
2919-2122לאציו9
2633-2221אודינזה10
2531-2422קליארי11
2328-2321ססואולו12
2328-2021קרמונזה13
2322-1421פארמה14
2340-2122טורינו15
2029-2221גנואה16
1829-1322לצ'ה17
1734-2422פיורנטינה18
1434-1721ורונה19
1437-1822פיזה20

מאמן לצ'ה: לא רציתי להוציא את עומרי גאנדלמן

אוזביו די פרנצ'סקו החמיא בגדול לישראלי לאחר ה-0:0 מול לאציו: "הוא הקשר שנכנס לרחבה טוב יותר מכל אחד אחר בקבוצה". וגם: הציון בתקשורת האיטלקית

|
עומרי גאנדלמן (IMAGO)
עומרי גאנדלמן (IMAGO)

התקשורת האיטלקית התייחסה בהרחבה להופעתו של עומרי גאנדלמן בתיקו המאופס בין לצ'ה ללאציו, משחק שבו הקשר הישראלי פתח בהרכב במרכז המגרש. גאנדלמן קיבל את הציון 6.5 באיטליה, מהגבוהים בקבוצתו, ונרשמה הערכה חיובית בעיקר למחצית הראשונה שלו. 

"משחק המסירות של גאנדלמן היה טוב במחצית הראשונה, והפיזיות אפשרה לו לדחוף קדימה מהקישור. במחצית השנייה הוא איבד מעט מהריכוז, אך נשאר ערני ולא יצא מהמשחק", נכתב על הישראלי ב-’pianetalecce’.

בפרשנויות הודגש כי התרומה של גאנדלמן לא נמדדה במספרים התקפיים, אלא בעבודה האפורה וביכולת שלו למלא את הרחבה מאחור. התקשורת ציינה כי הוא היה מהשחקנים שאפשרו ללצ'ה להיות תחרותית מול יריבה עדיפה על הנייר, במיוחד בתקופה רגישה שבה הקבוצה חיפשה יציבות אחרי רצף תוצאות שלילי.

הופעה טובה לגנדלמן, 0:0 בין לצ'ה ללאציו

המחמאה של די פרנצ’סקו

מאמן לצ'ה, אוזביו די פרנצ'סקו, שיבח את הופעת הקבוצה כולה והתייחס גם לגאנדלמן באופן אישי: "לא רציתי להוציא את גאנדלמן. הוא הקשר שנכנס לרחבה טוב יותר מכל אחד אחר בקבוצה". לדבריו, הדגש במשחק היה פחות על שערים ויותר על היכולת להקשות על היריבה ולשמור על איזון, כשהוא מודה שהאיכות בשליש האחרון עדיין חסרה.

המאמן הדגיש כי הקבוצה לא ספגה כמעט מצבים, ציין שגם מעט מזל היה יכול לעזור, והוסיף שהביצוע הגיע אחרי ארבעה הפסדים כואבים, דבר שמאפשר להביט קדימה באופטימיות.

