חבשי: הבכנו את הפועל חיפה, לא נוותר עד הסוף

איך שגלגל מסתובב לו. 4 חודשים אחרי שכבש פנדל מול בית"ר ירושלים ונפצע לתקופה ארוכה, חזר אתמול (שבת) אנטוניו ספר למגרש וכבש את השער היחיד מפנדל לזכות בניי ריינה, שער שמשאיר אותה בחיים בכל מה שנוגע לרצון לשרוד בליגת העל.

המאמן אדהם האדיה הודה בסיום ה-0:1 על הפועל חיפה שהיו לו חששות לתת לספר לבעוט את הפנדל בעיקר בגלל שנכנס כמחליף כמה דקות לפני כן, אבל הקשר לא איכזב וריינה צימקה את הפער מהפועל חיפה שמעל לקו האדום, ל-8 נקודות בלבד.

חבשי: “אני חזק מאוד בראש”

אחד השחקנים שהצטיינו אתמול ועד לפני חודש לא היה בתוכניות המקצועיות הוא הבלם עאיד חבשי, שמאז משחק הגביע מול כפר שלם מפגין מנהיגות וחזר להוביל את ההגנה של הקבוצה.

"הכנו את עצמנו הכי טוב למשחק הזה", אמר חבשי, "הבכנו את הפועל חיפה ושלטנו במשחק. זה לא קל לבוא לסמי עופר ולקחת 3 נקודות. לא נוותר עד הסוף על שום משחק ועל שום נקודה. מבחינתי יש צוות שמקבל את ההחלטות. בראש אני חזק מאוד וזה היה טבעי שכאשר לא הלך הלכו על הבכירים".

שחקני בני ריינה חוגגים (עמרי שטיין)

על הפנדל שספר הבקיע אמר הבלם: "ראיתי שספר רוצה לבעוט ולא התערבתי. חיבקתי אותו ושמח שהבקיע. ספר יעזור לנו המון ואני שמח שהוא חזר, כבש והביא לנו 3 נקודות. גם ההנהלה וגם הצוות עובדים. לא נוותר על שום משחק ושום נקודה. הפער הוא סה"כ 8 נקודות וניתן למחוק אותו".

המאמן אדהם האדיה הוסיף: "מבחינה מקצועית אנחנו נראים לא פחות טוב מקבוצות בתחתית. זה לא פשוט לסחוב את הליגה על הגב. נילחם עד הדקה האחרונה. אני שמח שספר כבש. הוא צריך את הזמן שלו לחזור לכושר משחק. מקווה שהוא יהיה איתנו במאני טיים. אני מאמין בשחקנים. מבחינת יכולת אנחנו שם גם בגביע. יש לנו את כל הכלים לעשות את זה".