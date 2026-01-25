יום ראשון, 25.01.2026 שעה 21:39
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
291148-138015הפועל ת"א
251053-125314מכבי ת"א
251189-128415הפועל ירושלים
241246-133514בני הרצליה
241248-122315הפועל חולון
241079-112914הפועל העמק
211372-129415עירוני קריית אתא
211337-129215הפועל ב"ש/דימונה
201191-117714עירוני רמת גן
201273-119615עירוני נס ציונה
191191-112914מכבי ראשל"צ
181306-117415אליצור נתניה
171209-113914מכבי רעננה
161164-100115הפועל גליל עליון

רבע 2, 02:40: עירוני ר"ג - מכבי ת"א 38:43

ליגת ווינר סל, מחזור 15: הצהובים רוצים להמשיך את המומנטום, החבורה של ברנר שולטת בצבע, האורחת צולפת מ-3. בגלל תקלה, שעון המשחק לא עובד כראוי

|
ג'ימי קלארק מול דרו קרופורד (רועי כפיר)
ג'ימי קלארק מול דרו קרופורד (רועי כפיר)

המחזור ה-15 של ליגת ווינר סל נמשך בשעה זו, כאשר מכבי תל אביב מתארחת אצל מכבי רמת גן, למשחק בין שתי קבוצות שפתחו את הסיבוב השני של הליגה ברגל ימין. בסיבוב הקודם הובילו חניכיו של שמוליק ברנר לאורך כמעט 34 דקות במצטבר ולא היו רחוקים מניצחון היסטורי בהיכל מנורה מבטחים, אך ברבע הרביעי נעצרו על שבע נקודות בלבד וראו את הצהובים נחלצים בעור שיניהם עם 81:84 בתום מותחן. המפגש הנוכחי יוקדש לזכרו של ליאור ליובין ז"ל, שלבש בעבר את מדי שתי הקבוצות והלך לעולמו השבוע לפני שנתיים.

הצהובים אומנם פתחו את שבוע היורוליג היווני בהפסד לאולימפיאקוס 100:93 בחוץ, אך סגרו אותו בניצחון דרמטי על פנאתינייקוס 71:74 בבית, ששיפר את מאזנם במפעל ל-14:10. חניכיו של עודד קטש שבים כעת לזירה המקומית, שם הם מחזיקים במאזן 1:13 וברצף של שמונה ניצחונות, כאשר רק האחרון שבהם, 83:88 קשה על הפועל חולון בחוץ, הסתיים בפער חד ספרתי. כעת, מחזיקת גביע המדינה תנסה לשמור על המומנטום בליגה רגע לפני שתחל את מסע ההגנה על התואר בשלב רבע הגמר, שבו תתארח אצל עירוני קריית אתא ביום ראשון הבא.

מנגד, שחקניו של שמוליק ברנר חזרו בשבוע שעבר למסלול עם ניצחון ליגה שני מחוץ לאולמם הביתי, 87:99 מותח על מכבי ראשון לציון בתום הארכה, אחרי שכפו תוספת זמן עם ריצת 0:11 בשלהי הרבע הרביעי. החבורה מזיסמן, שעומדת על מאזן 8:6 שלילי, היא אחת מארבע הקבוצות היחידות בליגה שעוד לא רשמו העונה רצף חיובי, לצד נועלות הטבלה מכבי רעננה, הפועל גליל עליון ואליצור נתניה, והיא תנסה לשנות את הנתון הזה מול יריבה שעליה גברה לאחרונה אי שם ב-31 בדצמבר 2007. עם זאת, אותו ניצחון לא רק נרשם באותו אולם שבו ייערך גם המפגש הקרוב, עם 84:106 בזיסמן, אלא גם הושג מול לא אחר מאשר עודד קטש, ואף הוביל לסיום הקדנציה הקודמת שלו על הקווים בצהוב.
 
עודד קטש, שעומד על מאזן כולל של 330 ניצחונות ו־139 הפסדים בעונה הסדירה של הליגה הבכירה, מציין הערב את משחקו ה-500 על הקווים ומדורג שישי בקטגוריה מבין מאמני כל הזמנים – כשלפניו רק יהושע רוזין ז"ל (655), אפי בירנבוים (616), אריאל בית הלחמי (549), פיני גרשון (547) וצביקה שרף (535).

רבע ראשון: 20:21 למכבי רמת גן

חמישייה מכבי רמת גן: גיל בני, דריון אטקינס, אדם אריאל, רונאלדו סגו ודרו קרופורד
חמישייה מכבי תל אביב: ג’יילן הורד, ג’ימי קלארק, רומן סורקין, וויל ריימן ותמיר בלאט

# 10:00-5:00: המשחק נפתח עם תקלה בשעונים, שנגרמה בגלל טעות של אנשי המזכירות, לאחר מספר דקות השחקנים חזרו למגרש אבל השעונים עדיין לא עבדו. נעבור לכדורסל, המארחת פתחה טוב יותר מתחת לסל, עם 0:10 בנקודות בצבע אחרי 5 דקות של משחק, הצהובים הרבו לאבד כדורים, למזלם שלשות של בלאט וריימן השאירו את התוצאה צמודה.

# 5:00-0:00: השעונים עדיין לא עובדים. שתי הקבוצות מחליפות סלים ומתקשות ליצור ריצה, טי ג’יי ליף ואורן סהר נכנסו גם הם למשחק עם נקודות משלהם, מנגד סגו ואריאל משאירים את ההובלה אצל המארחת, הרבע נגמר ב-20:21 למכבי רמת גן.

רבע שני

# 10:00-5:00: רמת גן המשיכה במשחק הטוב שלה, והגיעה ליתרון השיא שלה עד כה של 5 נקודות, מנגד הצהובים התקשו נגד הפיזיות בצבע של המארחת, ולא הצליחו לעצור את קרופורד מן עבר השני.

