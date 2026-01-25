הרכבים וציונים



לאמין ימאל מלהטט (רויטרס) לאמין ימאל מלהטט (רויטרס)

אחרי 43 ימים של משחקים מחוץ לקאמפ נואו, ברצלונה חוזרת הביתה. הקטלונים מארחים בשעה זו את אוביידו במחזור ה-21 של הליגה הספרדית והם רוצים לחזור לנצח ולשוב לפסגה. המשחק מועבר בשידור חי בערוץ ONE.

בארסה מגיעה למשחק אחרי הניצחון 2:4 על סלביה פראג בליגת האלופות, אבל במחזור האחרון בליגה היא הפסידה 2:1 לריאל סוסיאדד, ונתנה לריאל מדריד להתקרב. הבאסקים עצרו את המכונה של האנזי פליק אחרי רצף של 11 ניצחונות בכל המסגרות.

הבלאוגרנה מתחילים את המשחק במקום השני ובמרחק שתי נקודות מהמוליכה (לפחות זמנית) ריאל מדריד, לה משחק אחד יותר. ניצחון כמובן יחזיר את בארסה לפסגה, לפני מחזור הסיום המכריע והדרמטי של ליגת האלופות ביום רביעי, בו הקטלונים יארחו את קופנהאגן הדנית. פדרי ופראן טורס הפצועים נעדרים משורות המארחים.

אוביידו מגיעה לקאמפ נואו מהמקום האחרון בליגה הספרדית, כשלזכותה 13 נקודות בלבד. הניצחון האחרון של העולה החדשה היה 1:2 על ולנסיה בסוף חודש ספטמבר, ומאז עברו כבר 14 משחקים ללא ניצחון. האורחת חייבת ניצחון כמו אוויר לנשימה, כשהיא במרחק של שמונה נקודות מחוף מבטחים.