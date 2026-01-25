רבע 3, 05:02: הפועל ת"א - הפועל ב"ש 60:62

המחזור ה-15 של ליגת ווינר סל נמשך בשעה זו בהיכל מנורה מבטחים, כאשר הפועל תל אביב מארחת את הפועל באר שבע/דימונה למשחק השלישי ביניהן העונה, כולל בגביע ווינר סל, כאשר המאזן עד כה עומד על 0:2 לתל אביבים: ברבע הגמר של טורניר קדם העונה הם ניצחו 86:98 בהיכל קבוצת שלמה, ואילו בסיבוב הראשון של הליגה רשמו 77:102 בקונכייה, כאשר טאי אודיאסי מוביל שישה שחקנים בספרות כפולות עם 18 נקודות.



חניכיו של דימיטריס איטודיס אומנם פתחו את השבוע החולף בשני ניצחונות בית, 66:75 על אליצור נתניה בליגה ו־66:71 על אנאדולו אפס ביורוליג, אבל מגיעים דווקא אחרי הפסד חוץ צורב לפרטיזן בלגרד 104:101 בהארכה – אחרי שאיבדו יתרון של 27 נקודות.

דווקא בשני המשחקים שמהם יצאו עם ידם על העליונה שברו התל אביבים שיאים שליליים בהתקפה, כשמול היהלומים הם משיגים את מספר הנקודות המועט ביותר שלהם העונה בזירה המקומית ואילו מול הטורקים קולעים את הכמות הכי נמוכה שצברו בהתמודדות שלא הסתיימה בהפסד, אך בשני המקרים גם עצרו את יריבותיהם על 66 נקודות בדיוק – כולל מחצית שנייה שבה ספגו רק 26 ו־23 בהתאמה. מוליכת הליגה, שמחזיקה במאזן 1:13, תשאף למצוא מחדש את השטף – רגע לפני צמד מפגשים עם הפועל ירושלים, הראשון מביניהם ברבע גמר גביע המדינה.

בצד השני, האדומים מבירת הנגב ירדו בשבוע שעבר למאזן 9:6 שלילי אחרי הפסד להפועל העמק 93:86 בקונכייה, שם הם עומדים העונה רק על שני ניצחונות משמונה משחקים, אך דווקא מחוץ לביתם הם הפסידו עד כה רק פעמיים וניצחו בארבעת המקרים האחרים, כולל בשלושת האחרונים. במפגש הקודם עם יריבתם הקרובה אפשרו לה הדרומיים להשיג 14 חטיפות, הכמות הכי גבוהה שלה העונה בזירה המקומית, והערב הם יצטרכו לשמור טוב יותר על הכדור מול הקבוצה שמדורגת ראשונה ביצירת נקודות מאיבודים עם 23.9 למשחק, וגם להרחיק אותה ככל האפשר מהצבע, שם היא משיגה הכי הרבה נקודות בליגה עם 41.6 בממוצע.



הפועל תל אביב אומנם מובילה 7:12 במאזן כל הזמנים בין הקבוצות בליגה הבכירה, אבל המפגש האחרון שהתקיים בהיכל מנורה מבטחים הסתיים אשתקד דווקא בניצחון של הפועל באר שבע/דימונה – 92:93 דרמטי אחרי שלשת קלאץ' אדירה של אייברסון מולינאר. בכלל, עשרה מ־19 המשחקים בין השתיים עד היום הסתיימו בפער חד־ספרתי – ארבעה מהם בהפרש של שלוש נקודות ומטה.

רבע ראשון: 23:29 להפועל ב”ש/דימונה

חמישיית הפועל תל אביב: אנטוניו בלייקני, קולין מלקולם, טאי אודיאסי, ים מדר ותומר גינת.

חמישיית הפועל ב”ש/דימונה: ג’ייק אוניל, סי ג’יי אלבי, ברנדון אנג’ל, יואב ויטלם וקודי דמפס.

פתיחה חלומית של הדרומיים עם חמש שלשות בפתיחת המשחק הובילו את הדרך ליתרון. מנגד, האדומים הרבו לאבד את הכדור ונענשו על כך בהתקפות המעבר של היריבה. בנוסף, הפועל מתקשה לקלוע מכל הטווחים כשקו העונשין מהווה עבורם מכשול מרכזי עם שבע החטאות.

רבע שני:

חניכיו של איטודיס המשיכו להציג כושר לא טוב בהיכל. האורחת לא עושה חשבון למוליכת היורוליג ומשחקת בצורה אגרסיבית מאוד כששלושה משחקני המארחת איבדו שן ממרפק שספגו לפניהם. בעקבות האגרסיביות עלה לפרקט הבעלים עופר ינאי שהתלונן בפני צוות השיפוט ומאמן היריבה רמי הדר. לקראת סוף הרבע אנטוניו בלייקני התעורר עם קליעות שצמצמו לקראת המחצית. מחצית ראשונה עם סקור גבוה והרבה איבודי כדור מסתיימת ביתרון מפתיע לב”ש/דימונה.