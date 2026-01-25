קרלוס אלקראס עלה לרבע הגמר באליפות אוסטרליה

קרלוס אלקראס ממשיך לבסס את מעמדו בצמרת הטניס העולמי, והלילה עשה צעד נוסף ומשמעותי באליפות אוסטרליה. הספרדי בן ה-22 העפיל לרבע הגמר במלבורן בפעם השלישית ברציפות, אחרי ניצחון מרשים על טומי פול בשלוש מערכות, 6:7, 4:6 ו-5:7, בדרך לטורניר שבו הוא עדיין לא שמט אפילו מערכה אחת.

המשמעות של ההישג הזה חורגת מעבר לעוד ניצחון. אלקראס כבר השלים 55 שבועות במקום הראשון בעולם, וכל נקודה שיצבור מעתה קריטית במאבק מול יריביו הבכירים, ובראשם יאניק סינר, שמפגר אחריו בדירוג בפער של 2,350 נקודות. היציבות שהוא מפגין במעמדים הגדולים מחזקת את התחושה שמדובר בשחקן שבא לשלוט לאורך זמן.

הניצחון של קרלוס אלקראס

המשחק מול פול לא היה פשוט. האמריקאי, מדורג 19 בטורניר והעפיל לחצי הגמר באוסטרליה ב-2023, פתח חזק ואף עלה ליתרון מוקדם. אלקראס נאלץ לעבוד קשה במערכה הראשונה, שנגררה לשובר שוויון, וגם שם שמר על קור רוח וניצח אחרי מאבק צמוד. בהמשך, ככל שהמשחק התקדם, היתרון הפיזי והמנטלי של הספרדי הפך לברור יותר.

קרלוס אלקראס (רויטרס)

במערכה השנייה אלקראס כבר שלט בקצב, שבר בזמן הנכון ושמר על ההגשות שלו בביטחון. גם כשהמערכה השלישית נכנסה לאזורי ההכרעה, הוא ידע להעלות הילוך, להשיג שבירה מכרעת ולסגור את ההתמודדות בשלוש מערכות, ללא צורך בסט נוסף ומיותר.

אחד המפתחות להצלחה של אלקראס בטורניר הוא ניהול האנרגיה. הוא הדגיש מראש את החשיבות של חיסכון פיזי, ועד כה בילה על המגרש 9 שעות ו-39 דקות בלבד, נתון שמציב אותו במצב אידיאלי לקראת השבוע המכריע. גם תנאי מזג האוויר במלבורן סייעו, עם ירידה חדה בטמפרטורות ואווירה נוחה יותר למשחק.

הניצחון הזה מציב את אלקראס בסטטוס היסטורי. הוא הפך לשחקן הראשון בעידן הפתוח שמגיע ל-14 רבעי גמר גרנד סלאם לפני גיל 23, והוא נמצא מרחק של שלושה ניצחונות בלבד מהפיכתו לצעיר אי פעם שמשלים זכייה בכל ארבעת טורנירי הגרנד סלאם.

קרלוס אלקראס (רויטרס)

אלקראס עצמו סיפר לאחר המשחק על תחושת הביטחון שלו, במיוחד בהגשה, שעברה שינויים טכניים בתקופה האחרונה. לדבריו, הוא בודק את הנתונים בין המערכות ומשתדל לשפר נקודות חלשות תוך כדי משחק, דבר שבא לידי ביטוי באחוזי הגשה גבוהים ובשליטה טובה יותר בנקודות הארוכות.

ברבע הגמר ימתין לו המנצח בין אלכס דה מינור לאלכסנדר בובליק. מפגש אפשרי מול דה מינור צפוי להיערך בשעות הערב, מול קהל אוסטרלי תומך במיוחד, אך אלקראס כבר הבהיר שהוא ממוקד בעיקר בעצמו. עבורו, עצם ההגעה לרבע הגמר בפעם השלישית ברציפות במלבורן היא הישג גדול, והוא נראה חד, רענן ומוכן להמשיך רחוק.

סבלנקה ניצחה בנשים, יריבתה טיילה לשלב הבא

ארינה סבלנקה, המדורגת ראשונה בעולם, ניצחה היום(ראשון) את ויקטוריה מבוקו(16) 0:2 (1-6, 6-7) ועלתה לרבע הגמר. עבור הבלרוסית זו תהיה הופעה 13 ברציפות במעמד רבע גמר גרנד סלאם, דבר המראה על יציבות מרשימה ברמות הגבוהות ביותר של טניס הנשים.

ארינה סבלנקה (רויטרס)

המערכה הראשונה במשחק הייתה חד צדדית לטובת סבלנקה והיא זכתה בה במהירות לאחר 32 דקות בלבד. המשחקון השני כבר היה יותר צמוד לאחר שהקנדית המדורגת 16 בעולם חזרה מפיגור 4-1 וגרמה למתח, למרות הלחץ הבלרוסית, שזכתה כבר פעמיים בתחרות, נשארה מרוכזת וניצחה 6-7 לאחר שובר השוויון.

יריבתה של סבלנקה ברבע הגמר תהיה איבה יוביץ’(27), בת ה-18 מגיעה בפעם הראשונה למעמד זה לאחר ניצחון מרשים 0-2 (0-6,1-6) על יוליה פוטינסבה(94) לאחר 54 דקות משחק בלבד. כזכור, האמריקאית ניצחה בסיבוב הקודם את יסמין פאוליני(7) ונראה שהיא לא מתרגשת מהמעמד הגבוה, ותקווה להפתיע גם את המדורגת הראשונה בשלב רבע הגמר.