ההגנה של ב"ש צריכה ללמוד מההתקפה שלה

אחרי שני משחקים ללא ניצחון, הפועל באר שבע הגיעה תחת לחץ לטרנר במטרה אחת לחזור לנצח במשחק לא פשוט נגד עירוני קריית שמונה, שניצחה אותה בדרמטיות בתחילת הסיבוב הראשון. החבורה של רן קוז'וק הצליחה אמש (שבת) לעמוד במשימה, לא בכדורגל גדול כשניצחה 2:3 את ק"ש וזה מספיק לה לחזור זמנית למקום הראשון.

איציק כלפי ודובב גבאי בפרק חדש בפודקאסט הפועל ב"ש בערוץ הפודקאסטים של ONE, על הספסול של ניב אליאסי אחרי המשחק בבלומפילד, האם שינוי המערך לשלושה בלמים הצליח, עד כמה הביקורות נגד רן קוז'וק עושות לו עוול, החשיבות הגדולה לצמד של אליאל פרץ, וסוף סוף ב"ש כובשת ממצב נייח.

בלוריאן יעזוב?

עוד בפרק: הטעויות בהגנה אמש לא יכולות לחזור על עצמן, האם בלוריאן יעזוב כבר בחלון הנוכחי, שאלת החיזוק והחשש שב"ש לא תצליח למצוא שחקנים מתאימים, יאיר מרדכי סומן לעונה הבאה, וההכנות לסיטואציה הכי קשה עבור קבוצה - שני מפגשים רצופים נגד אותה יריבה בארבעה ימים. האזנה נעימה.