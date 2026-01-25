יום ראשון, 25.01.2026 שעה 07:17
ליגת העל Winner 25-26
4520-4720הפועל ב"ש1
4520-4419בית"ר ירושלים2
3623-3819מכבי ת"א3
3221-3820מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
1935-2920עירוני ק"ש10
1935-2620הפועל חיפה11
1939-2419מ.ס אשדוד12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

"היינו מופקרים וחשופים, התנהלות הרכש איטית"

במכבי חיפה קיבלו קשה את התבוסה 4:1 לנתניה: "עשינו שני צעדים אחורה, זה היה מביך". ביקורת במועדון על ההתנהלות בגזרת הרכש: "הכל הולך לאט מדי"

|
סילבה קאני ופיטר אגבה מתוסכלים (חגי מיכאלי)
סילבה קאני ופיטר אגבה מתוסכלים (חגי מיכאלי)

נשיא מכבי חיפה, יעקב שחר, היה מאוכזב מאוד לנוכח היכולת החלשה שהקבוצה הפגינה אתמול (שבת) בתבוסה 4:1 למכבי נתניה, והיו לו את כל הסיבות לכך. שבוע בלבד עבר מהניצחון והחגיגות על מכבי תל אביב, ואתמול היה נראה שמדובר בקבוצה שונה לחלוטין.

מיד לאחר המשחק נרשמה דממה בחדר ההלבשה. שחקנים מיהרו להתקלח ולצאת מחוץ לאצטדיון. "זה היה מביך מאוד איך שנראינו אתמול. הגענו בגישה לא טובה למשחק הזה, היינו חשופים ומופקרים, ומה שקרה במצבים הנייחים היה מאכזב מאוד. אחרי שעשינו צעד אחד קדימה, המשחק הזה והיכולת בו מחזירים אותנו שני צעדים אחורה וחבל מאוד", אמרו בקבוצה.

במכבי חיפה אומרים שברק בכר מודע לכך שמהמשחק הזה יש הרבה מה ללמוד, וכי קבוצה שרוצה לחזור לצמרת הכדורגל הישראלי לא יכולה להיראות בצורה כזאת. בכר, שעד למשחק מול מכבי נתניה גרף לא מעט מחמאות, לא השכיל הפעם לבצע חילופים שיעזרו לקבוצה לנסות ולחזור למשחק. נהפוך הוא, כל המחליפים היו רחוקים מלשכנע ולהשפיע, מה שמעצים את הבעיות שיש כיום בקבוצה, בעיקר בכל הנוגע לשתי עמדות שהיו חסרות לא רק אתמול, עמדת קשר ה-10 ועמדת הקיצוני הימני.

שחקני מכבי חיפה מתוסכלים (חגי מיכאלי)שחקני מכבי חיפה מתוסכלים (חגי מיכאלי)

במועדון משוועים לרכש

המועמדים למכבי חיפה ידועים, ושם מנסים להנחית לפחות זר אחד מבין שניים. הראשון הוא ברוניניו הברזילאי, שמשחק כקשר מתחת לחלוץ, והשני הוא מנואל בנסון, שעשוי להגיע בהשאלה עם אופציית רכישה מברנלי. "הכול כאן הולך כל כך לאט. היינו אמורים עם פתיחת חלון ההעברות ב-14 לחודש להיות עם שני שחקני חיזוק, והיום, 11 יום אחרי, אנחנו רק עם סדריק דון שהגיע מהפועל ירושלים. הכול כאן הולך כל כך לאט, וחבל שהחיזוק מאחר להגיע. אבל לצערנו זה כל כך מאפיין את המועדון שלנו. הלוואי והיינו יכולים להביא גם את ברוניניו וגם את בנסון, שתי עמדות שכבר זמן רב ידועות שהן חסרות לנו", אמרו במועדון.

לקראת המשחק הבא במסגרת הליגה מול עירוני טבריה, אמורים לחזור לסגל עבדולאי סק, שאמור לשוב היום מאליפות אפריקה, שם זכה בתואר עם נבחרת סנגל, וכן איתן אזולאי ודולב חזיזה. מנגד, מי שיחסרו יהיו פייר קורנו, שספג כרטיס צהוב שני במשחק והורחק באדום, וליסב עיסאת, שספג כרטיס צהוב חמישי.

