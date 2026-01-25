יום ראשון, 25.01.2026 שעה 01:44
ליגה ספרדית 25-26
5117-4521ריאל מדריד1
4922-5420ברצלונה2
4117-3520אתלטיקו מדריד3
4121-3720ויאריאל4
3425-2521אספניול5
3225-3320בטיס6
3220-2820סלטה ויגו7
2525-2421אוססונה8
2429-2921אלצ'ה9
2428-2620ריאל סוסיאדד10
2433-2821סביליה11
2430-2021אתלטיק בילבאו12
2434-2020ג'ירונה13
2333-2221ולנסיה14
2228-1721ראיו וייקאנו15
2130-2420מיורקה16
2126-1520חטאפה17
1925-1620אלאבס18
1734-2420לבאנטה19
1331-1120אוביידו20

"ויניסיוס משתיק את כולם": בספרד מתפעלים

ב'מארקה' הספרדי החמיאו לכוכב הברזילאי של ריאל מדריד אחרי ההופעה שסיפק ב-0:2 על ויאריאל: "הרים את הרמה, פעולה גדולה שלו הובילה לשער הראשון"

|
ויניסיוס (IMAGO)
ויניסיוס (IMAGO)

ריאל מדריד נשמה לרווחה והשיגה ניצחון שלישי ברצף תחת אלברו ארבלואה, כשגברה אמש (שבת) 0:2 על ויואריאל בחוץ. 3 הנקודות האלה שמות את הבלאנקוס במקום הראשון מעל לברצלונה, לפחות עד שהקטלונים ישחקו מול ריאל אוביידו.

העיתונים בעיר הבירה התמקדו בעיקר בשחקן אחד, וזה לא היה קיליאן אמבפה, שכבש את הצמד, אלא מישהו אחר בהתקפה. “ויניסיוס משתיק את כולם”, כך נכתב ב’מארקה’ הספרדי על הברזילאי של ריאל מדריד, שהתחיל את המהלך בפעולה אישית גדולה בדרך לשער הראשון.

“שחקן הכנף פתח בדין ודברים עם השופט, והקהל הגיב: ‘כדור החוף, כדור החוף’ (לעג ידוע נגד ויניסיוס, מאז שסיים שני בכדור הזהב ב-2024). דווקא אז, הברזליאי הרים את הרמה שלו, עשה פעולות חיוביות וכאמור הוביל לשער הראשון של ריאל מדריד, כשהשאיר את המגן שלו מאחור”, נכתב בעיתון. 

מחווה ענק: 0:2 לריאל מדריד על ויאריאל

ההבדל אצל ארבלואה

ויניסיוס ממשיך להיראות קצת טוב יותר תחת אלברו ארבלואה, שנראה שהמאמן נותן לו את הקרדיט ואף משווה אותו במעמד לאמבפה, כשבניגוד לתקופת צ’אבי אלונסו, הברזילאי קיבל את מלוא 90 הדקות להראות מה יש לו, וכאמור, הוא לא אכזב כשהיה מהטובים על המגרש.

