"הוא שחקן מיוחד": פפ הילל את עומאר מרמוש

מנצ’סטר סיטי חזרה לנצח עם 0:2 ביתי על וולבס, משחק שסיפק לפפ גווארדיולה תשובות חדשות ובעיקר אלטרנטיבה מעניינת בהתקפה. ללא ארלינג הולאנד בהרכב ועם פיל פודן על הספסל, המאמן הספרדי בחר לנער את ההרכב, ועומאר מרמוש החזיר לו עם שער ליגה ראשון העונה והופעה פעילה ודינמית.

העייפות של סיטי בשבועות האחרונים והנסיגה במאבק האליפות הובילו את גווארדיולה להחלטה לתת מנוחה לשניים משחקני המפתח שלו. הולאנד, שנמצא בירידה ביכולת, ופודן, שלא נראה חד כבעבר, פינו מקום לשינויים, והמפגש מול נועלת הטבלה התברר כהזדמנות מושלמת לבחון כיוון אחר.

מרמוש, בן 26, קיבל את הקרדיט בהרכב במקום הולאנד וידע לנצל אותו. שערו קבע את הטון לניצחון, הראשון של סיטי אחרי ארבעה משחקי ליגה ללא ניצחון, והדגיש את היכולת שלו לתרום גם כשאינו עולה מהספסל.

עומאר מרמוש בועט (רויטרס)

“שחקן מיוחד” וחשיבות האלטרנטיבות

בסיום המשחק לא חסך גווארדיולה במחמאות. “בעונה שעברה, כשהוא הגיע, הוא היה בלתי ייאמן במשך חודשיים או שלושה”, אמר. “בלעדיו אי אפשר היה להעפיל לליגת האלופות או להגיע לגמר הגביע”. המאמן הוסיף: “הוא שחקן מיוחד, לא מבוגר ולא צעיר, עם מקום להשתפר ותחושת שער, אנרגיה דינמית בתנועות שלו. אני רואה אותו יותר כחלוץ מאשר כשחקן כנף קלאסי, אבל הוא מצוין למשחקי מעבר. אני מאוד שמח בשבילו”.

היכולת של מרמוש בלטה גם במספרים. בעוד הולאנד, שעלה מהספסל בדקה ה-73, הסתפק בנגיעות מועטות, המצרי היה מעורב הרבה יותר עם 40 נגיעות ב-74 דקות. זו הייתה הופעת ליגה ראשונה שלו בהרכב מאז אוגוסט, אחרי תקופה שבה שימש בעיקר מחליף.

מרמוש עצמו הדגיש את התחושה האישית: “חשוב להבקיע שער ולעזור לקבוצה. אני מאוד שמח להיות כאן אחרי אליפות אפריקה ולעזור לקבוצה שלי”. על השער אמר: “ראיתי שמתאוס נונש פרץ, זו הייתה סיומת טובה. שמח על השער ושמח על שלוש הנקודות”.

עומאר מרמוש (IMAGO)

מעבר למרמוש, המשחק סימן פתיחה מוצלחת גם לשחקני הרכש של החורף. מארק גואהי פתח לראשונה וסייע לשמירה על שער נקי, עם משחק רגוע ובטוח במרכז ההגנה. גווארדיולה סיכם: “הם לא הגיעו לחצי שנה, אלא להרבה שנים. זה רכש מצוין בגיל המושלם, שחקן שאפשר לסמוך עליו”.

הניצחון צימק את הפער מארסנל לארבע נקודות, אך בסיטי שומרים על זהירות. אלן שירר סיכם את התחושה באנגליה: “מוקדם מדי להגיד שמנצ’סטר סיטי חזרה. זה היה משחק בית מול הקבוצה האחרונה בטבלה. היו סימנים מעודדים עם מרמוש, אבל המבחנים הגדולים עוד לפנינו”.