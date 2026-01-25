"אכזרי, קשה לעיכול": תחושות קשות בליברפול

ליברפול רשמה הפסד דרמטי וכואב במיוחד, 3:2 לבורנמות’ בתוספת הזמן. האדומים כבר חזרו מפיגור 2:0, נראו בדרך לפחות לנקודה, אך שער מאוחר בדקה ה-95 קבע ערב של תסכול, עייפות ובעיקר תחושת החמצה גדולה עבור הקבוצה של ארנה סלוט.

המשחק בויטאליטי סטדיום נפתח דווקא בשליטה של ליברפול, אך רצף של שבע דקות רעות במחצית הראשונה חרץ את גורל ההתמודדות. טעות בהרחקה, פציעה של ג’ו גומז, והמשך משחק בעשרה שחקנים בלי לעצור את המשחק, הסתיימו בשני שערים מהירים של בורנמות’ שהורידו את האדומים להפסקה בפיגור כפול.

ליברפול הגיבה באופי. וירג’יל ואן דייק צימק רגע לפני הירידה להפסקה, ודומיניק סובוסלאי השלים קאמבק עם שער שוויון נוסף בכדור חופשי, השני שלו בתוך שבוע. אלא שבזמן שהקבוצה חיפשה להשלים מהפך, הגיע שער הניצחון של אמין עדלי בדקות הסיום, לאחר ערבוביה ברחבה ובסיומה בדיקת VAR שהשאירה את השער על כנו.

סובוסלאי (IMAGO)

סלוט: “משחק אכזרי, השחקנים היו מותשים”

מאמן ליברפול, ארנה סלוט, לא הסתיר את האכזבה בדבריו לאחר המשחק. “זה משחק אכזרי כשאתה מפסיד בתוספת הזמן אחרי שחזרת מפיגור 2:0 במחצית”, אמר. “היו אולי 5-10 דקות במחצית הראשונה שלא שלטנו בהן לחלוטין. שיחקנו דרכם יפה כמה פעמים, אבל ספגנו פעמיים וירדנו לעשרה שחקנים, וזה כמובן לא עוזר”.

סלוט הוסיף כי האמין בקאמבק גם במהלך המשחק: “הייתה לי תחושה שאם נצליח לעשות 2:1, אנחנו לגמרי חוזרים למשחק. היינו שם הרבה פעמים בעמדות מבטיחות, ולמרות שהיינו בפיגור, זה הרגיש שאנחנו הולכים להבקיע”.

על הדקות האחרונות והעייפות של שחקניו אמר: “בעשר הדקות האחרונות המשחק היה פתוח יותר, אבל ראיתי שהשחקנים שלי עייפים מאוד. היו לנו רק יומיים בין משחק למשחק. זה בעיקר אותם שחקנים שמשחקים כל הזמן, וברור שהם היו מותשים. אני לא יכול לבוא אליהם בטענות, במיוחד מול קבוצה אינטנסיבית כמו בורנמות’”.

ארנה סלוט (IMAGO)

ואן דייק: “קשה מאוד לספוג ככה בדקה האחרונה”

גם קפטן הקבוצה, וירג’יל ואן דייק, דיבר בכאב. “אני מאוד מאוכזב. הדקה האחרונה של המשחק היא דבר קשה מאוד לעיכול. עבדנו קשה מאוד במחצית השנייה כדי לחזור למשחק, ולספוג שער כזה מאוחר זה פשוט מאכזב”.

ואן דייק התייחס גם לאירוע עליו התווכח עם השופט בסיום: “מה שהרגשתי על הדשא זה שנחסמתי, אבל השופט ו-VAR לא נתנו כלום. אני יכול לעמוד כאן ולהגיד שלא היה צריך להינתן, אבל זה כן ניתן, אז זה מה שיש”.

על שני השערים שספגה ליברפול בפרק זמן קצר אמר: “השער הראשון היה קשה לשיפוט, הרוח הייתה מאוד טריקית. לספוג שער כזה זה לא סוף העולם, אבל לספוג שני שערים בפרק זמן כל כך קצר זה ממש לא טוב. השער שלנו רגע לפני המחצית היה חשוב מאוד למומנטום במחצית השנייה”.

כעס בליברפול (IMAGO)

ואן דייק סיכם גם בהתייחסות למהלך האחרון: “בסופו של דבר, אותו כדור חוץ עלה לנו במשחק”. לשאלת האשמה הוסיף: “אחרי משחק כזה קל להגיד מי היה צריך לעשות מה, וזה ברור שזה מה שיקרה. אנחנו החלטנו להחזיק בכדור, ובסוף הם השיגו אותו”.

מעבר לדרמה, הנתונים מחדדים את הבעיה: ליברפול ספגה העונה בפעם השלישית שער ניצחון בדקה ה-90 בפרמייר ליג, שיא שלילי עבורה בעונה אחת. בנוסף, האדומים ללא ניצחון בחמישה משחקי ליגה רצופים ועדיין לא ניצחו בפרמייר ליג ב-2026. למרות שהקבוצה נותרה במקום הרביעי בטבלה, התחושה באנפילד ובתקשורת האנגלית ברורה, זה היה משחק שליברפול פשוט לא הייתה אמורה להפסיד.