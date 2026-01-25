יום ראשון, 25.01.2026 שעה 08:17
ליגה אנגלית 25-26
5014-4022ארסנל1
4621-4723מנצ'סטר סיטי2
4325-3322אסטון וילה3
3632-3523ליברפול4
3532-3822מנצ'סטר יונייטד5
3424-3622צ'לסי6
3432-3223פולהאם7
3330-3522ברנטפורד8
3327-3222ניוקאסל9
3326-2423סנדרלנד10
3225-2422אברטון11
3031-3323ברייטון12
3043-3823בורנמות'13
2831-3323טוטנהאם14
2825-2322קריסטל פאלאס15
2537-3022לידס16
2234-2122נוטינגהאם פורסט17
2045-2723ווסטהאם18
1544-2523ברנלי19
843-1523וולבס20

"אכזרי, קשה לעיכול": תחושות קשות בליברפול

האדומים מאוכזבים מההפסד 3:2 לבורנמות' שנרשם בו שיא שלילי. סלוט: "היינו עייפים, לא יכול לבוא בטענות". ואן דייק האשים את הרוח: "הייתה טריקית"

|
ואן דייק והשופט (רויטרס)
ואן דייק והשופט (רויטרס)

ליברפול רשמה הפסד דרמטי וכואב במיוחד, 3:2 לבורנמות’ בתוספת הזמן. האדומים כבר חזרו מפיגור 2:0, נראו בדרך לפחות לנקודה, אך שער מאוחר בדקה ה-95 קבע ערב של תסכול, עייפות ובעיקר תחושת החמצה גדולה עבור הקבוצה של ארנה סלוט.

המשחק בויטאליטי סטדיום נפתח דווקא בשליטה של ליברפול, אך רצף של שבע דקות רעות במחצית הראשונה חרץ את גורל ההתמודדות. טעות בהרחקה, פציעה של ג’ו גומז, והמשך משחק בעשרה שחקנים בלי לעצור את המשחק, הסתיימו בשני שערים מהירים של בורנמות’ שהורידו את האדומים להפסקה בפיגור כפול.

ליברפול הגיבה באופי. וירג’יל ואן דייק צימק רגע לפני הירידה להפסקה, ודומיניק סובוסלאי השלים קאמבק עם שער שוויון נוסף בכדור חופשי, השני שלו בתוך שבוע. אלא שבזמן שהקבוצה חיפשה להשלים מהפך, הגיע שער הניצחון של אמין עדלי בדקות הסיום, לאחר ערבוביה ברחבה ובסיומה בדיקת VAR שהשאירה את השער על כנו.

סובוסלאי (IMAGO)סובוסלאי (IMAGO)

סלוט: “משחק אכזרי, השחקנים היו מותשים”

מאמן ליברפול, ארנה סלוט, לא הסתיר את האכזבה בדבריו לאחר המשחק. “זה משחק אכזרי כשאתה מפסיד בתוספת הזמן אחרי שחזרת מפיגור 2:0 במחצית”, אמר. “היו אולי 5-10 דקות במחצית הראשונה שלא שלטנו בהן לחלוטין. שיחקנו דרכם יפה כמה פעמים, אבל ספגנו פעמיים וירדנו לעשרה שחקנים, וזה כמובן לא עוזר”.

סלוט הוסיף כי האמין בקאמבק גם במהלך המשחק: “הייתה לי תחושה שאם נצליח לעשות 2:1, אנחנו לגמרי חוזרים למשחק. היינו שם הרבה פעמים בעמדות מבטיחות, ולמרות שהיינו בפיגור, זה הרגיש שאנחנו הולכים להבקיע”.

על הדקות האחרונות והעייפות של שחקניו אמר: “בעשר הדקות האחרונות המשחק היה פתוח יותר, אבל ראיתי שהשחקנים שלי עייפים מאוד. היו לנו רק יומיים בין משחק למשחק. זה בעיקר אותם שחקנים שמשחקים כל הזמן, וברור שהם היו מותשים. אני לא יכול לבוא אליהם בטענות, במיוחד מול קבוצה אינטנסיבית כמו בורנמות’”.

ארנה סלוט (IMAGO)ארנה סלוט (IMAGO)

ואן דייק: “קשה מאוד לספוג ככה בדקה האחרונה”

גם קפטן הקבוצה, וירג’יל ואן דייק, דיבר בכאב. “אני מאוד מאוכזב. הדקה האחרונה של המשחק היא דבר קשה מאוד לעיכול. עבדנו קשה מאוד במחצית השנייה כדי לחזור למשחק, ולספוג שער כזה מאוחר זה פשוט מאכזב”.

ואן דייק התייחס גם לאירוע עליו התווכח עם השופט בסיום: “מה שהרגשתי על הדשא זה שנחסמתי, אבל השופט ו-VAR לא נתנו כלום. אני יכול לעמוד כאן ולהגיד שלא היה צריך להינתן, אבל זה כן ניתן, אז זה מה שיש”.

על שני השערים שספגה ליברפול בפרק זמן קצר אמר: “השער הראשון היה קשה לשיפוט, הרוח הייתה מאוד טריקית. לספוג שער כזה זה לא סוף העולם, אבל לספוג שני שערים בפרק זמן כל כך קצר זה ממש לא טוב. השער שלנו רגע לפני המחצית היה חשוב מאוד למומנטום במחצית השנייה”.

כעס בליברפול (IMAGO)כעס בליברפול (IMAGO)

ואן דייק סיכם גם בהתייחסות למהלך האחרון: “בסופו של דבר, אותו כדור חוץ עלה לנו במשחק”. לשאלת האשמה הוסיף: “אחרי משחק כזה קל להגיד מי היה צריך לעשות מה, וזה ברור שזה מה שיקרה. אנחנו החלטנו להחזיק בכדור, ובסוף הם השיגו אותו”.

מעבר לדרמה, הנתונים מחדדים את הבעיה: ליברפול ספגה העונה בפעם השלישית שער ניצחון בדקה ה-90 בפרמייר ליג, שיא שלילי עבורה בעונה אחת. בנוסף, האדומים ללא ניצחון בחמישה משחקי ליגה רצופים ועדיין לא ניצחו בפרמייר ליג ב-2026. למרות שהקבוצה נותרה במקום הרביעי בטבלה, התחושה באנפילד ובתקשורת האנגלית ברורה, זה היה משחק שליברפול פשוט לא הייתה אמורה להפסיד.

