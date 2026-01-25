יום ראשון, 25.01.2026 שעה 06:23
כדורסל ישראלי

"רמת גן עשתה בעיות, אסור שתהיה ירידת מתח"

אחרי הניצחון הגדול על פנאתינייקוס בליגה, מכבי ת"א לא מקלה ראש ביריבתה הערב (20:55) וחושבת על הפלייאוף: "כל משחק חשוב ויכול להכריע ביתיות"

|
שחקני מכבי תל אביב (רועי כפיר)
שחקני מכבי תל אביב (רועי כפיר)

מכבי תל אביב תתארח הערב (ראשון, 20:55) באולם זיסמן, שם תפגוש את מכבי רמת גן של שמוליק ברנר במסגרת המחזור ה-15 של ליגת העל במשחק שיהיה לזכרו של ליאור ליובין ז"ל שנפטר לפני שנתיים.

הצהובים מגיעים למפגש לאחר הניצחון על פנאתינייקוס בחמישי האחרון ביורוליג וכשבהמשך השבוע הקבוצה תמריא לספרד, שם תפגוש את ולנסיה בתחרות הבכירה של אירופה. במועדון לא מקלים ראש ביריבתם הערב ואומרים כי מדובר ב-"קבוצה טובה שבעבר עשתה לנו בעיות". 

הבעיות אגב היו בעבר הלא רחוק, כאשר בסיבוב הקודם חניכיו של ברנר סיימו את המחצית הראשונה עם 58 נקודות ולרבע הרביעי הם נכנסו ביתרון של שש נקודות, אך בסופו של דבר חניכיו של עודד קטש השלימו קאמבק כדי לנצח את המשחק.

עודד קטש (רועי כפיר)עודד קטש (רועי כפיר)

עיניים על הפלייאוף: “כל משחק חשוב ויכול להכריע ביתיות”

"בליגה כל משחק חשוב ויכול להכריע ביתיות, וצריך לנצח באולם מאוד לא קל, צריכים לבוא מרוכזים ולא לחשוב שזה עוד משחק כי אז יכולות להיות לנו בעיות". אמרו אצל הצהובים שרוצים להמשיך את המומנטום בליגה.

בסביבת הקבוצה רוצים פשוט לשחק את הכדורסל שלהם, ומקווים כי העובדה ששיחקו רק בחמישי האחרון לא תשפיע: "הרבה פעמים ישנה ירידת מתח ואסור שתהיה לנו". מעבר לעובדה שלר”ג היה יותר זמן להתכונן למשחק מאשר לצהובים, הסיבה שבגינה הזכירו את החשש מירידת המתח נובעת מכך שמבחינת מכבי ת”א כל משחק ליגה חשוב לאור כך שרוצים ליהנות מיתרון הביתיות לכל אורכו של הפלייאוף, והדרך לשם עוברת דרך ראשות הטבלה עם סיומה של העונה הסדירה.

בצד השני, רמת גן תחסר את ז'ורדאן ניקוליס שהורחק על ידי ועדת המשמעת של איגוד הכדורסל לשני משחקים בעקבות האירועים מהמשחק מול מכבי ראשון לציון במחזור הקודם.

