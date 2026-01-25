יום ראשון, 25.01.2026 שעה 08:41
ליגה הולנדית 25-26
5325-6120פ.ס.וו. איינדהובן1
3726-3920אייאקס2
3627-4719פיינורד3
3533-4919ניימיכן4
3122-2719כרונינגן5
3022-2920טוונטה אנסחדה6
2932-3419אלקמאר7
2934-2419ספרטה רוטרדם8
2430-3119הירנביין9
2325-2918אוטרכט10
2342-2620זוולה11
2233-2819פורטונה סיטארד12
2235-2020אקסלסיור רוטרדם13
2133-3019גו אהד איגלס14
1735-2120וולנדם15
1632-2419טלסטאר16
1532-2120נאק ברדה17
1448-2619הראקלס אלמלו18

מאמן אייאקס: טוב שגלוך ובונידה יתחרו ביניהם

גרים התייחס לספסול הישראלי לטובת הקשר הצעיר בן ה-19, בהולנד מנתחים: "יצטרך להכריע בין השחקן ששולמו עליו 15 מיליון אירו לכישרון שפרץ לאחרונה"

|
גלוך ובונידה (IMAGO)
גלוך ובונידה (IMAGO)

ניצחונה של אייאקס 0:2 על וולנדם לווה לא רק בשני שערים של יורי באס, אלא גם בהחלטה מקצועית שעוררה לא מעט עניין, ספסולו של אוסקר גלוך. ברקע לעלייה להרכב של ריאן בונידה (19), המאמן פרד גרים נדרש בסיום המשחק להסביר את הבחירה, ההתחרות בין השניים והאפשרות לשלב אותם יחד, בעוד התקשורת ההולנדית כבר סימנה את הדילמה שנוצרה.

גרים מסביר את ההחלטה: תחרות ולא פסילה

“חשבתי שבונידה שיחק טוב מאוד. הוא היה כמובן משמעותי בשערים. בסופו של דבר זה גם נהדר כשהמצבים הנייחים, שעליהם עבדנו באימונים, מובילים להצלחה”, אמר פרד גרים במסיבת העיתונאים בסיום המשחק. על ההחלטה לספסל את גלוך ולהעדיף את בונידה אמר: “כרגע אני חושב שטוב שבונידה וגלוך יתחרו על העמדה הזו”.

המאמן הוסיף: “הם יכולים גם להתחלף ביניהם בלוח משחקים כל כך עמוס. יש גם עמדות נוספות שבהן אפשר להגיד שגלוך יכול לשחק טוב, או שבונידה יכול לשחק טוב”. בנוגע לירידה ביכולת במחצית השנייה הסביר: “יש לנו קבוצה צעירה מאוד שמשקיעה הרבה אנרגיה במחצית הראשונה”.

אוסקר גלוך (IMAGO)אוסקר גלוך (IMAGO)

הופעה שמחדדת את הדילמה

בונידה עצמו אמר לאחר המשחק: “אפשר להגיד שכן”, כשנשאל אם שני הבישולים שלו הגיעו בדיוק לפי הספר. על הבישול הראשון הוסיף: “זו מסירה טובה שאני נותן, אבל גם לשחקנים שחסמו ויצרו שטח ליורי באס יש תפקיד חשוב. זה אפשר לו לנגוח את הכדור בחופשיות”.

על העבודה באימונים סיפר: “כן, אנחנו מתרגלים את זה. הכדור מגיע במהירות מושלמת, ואני יודע שזה יכול להיות מסוכן בכל פעם שאני מצליח למסור אותו כך”. על הבישול השני סיכם: “הכול קרה מאוד מהר. הייתה לי הזדמנות דומה לפני כן וזה לא הצליח. כאן הרגשתי שיש לי מקום להרים מעל היריב, והכדור נחת בצורה מושלמת על הראש של יורי”.

אוסקר גלוך (IMAGO)אוסקר גלוך (IMAGO)

בתקשורת ההולנדית נכתב: “גרים נתן לבונידה מקום בהרכב והוא החזיר לו עם שני בישולים מבריקים לשערים של באס. שחקן ההתקפה הצעיר הראה לא רק דריבל מעודן, אלא גם יכולת מסירה גבוהה מאוד”. עוד הוסיפו: “המקום בהרכב של בונידה הגיע על חשבון גלוך, שפתח על הספסל. נראה שבשלב הזה נדרשת הכרעה בין גלוך לבונידה. שני הקיצוניים מביאים ערך מוסף לאייאקס, אך השאלה היא האם גרים צריך לבחור בשחקן שנרכש ב-15 מיליון אירו או בכישרון הצעיר שפרץ לאחרונה”.

כך או כך, הניצחון על וולנדאם השאיר את השאלה פתוחה: האם אייאקס תמשיך בקו של תחרות בין גלוך לבונידה, או שתימצא הדרך לשלב ביניהם במגרש, כדי להוסיף יצירתיות לקבוצה שזקוקה לכך.

