ונולי: סולומון? הוא שחקן חשוב עבור הקבוצה

לראשונה מאז שמנור סולומון הצטרף לפיורנטינה, נחלה הקבוצה הערב (שבת) הפסד ראשון, כשנכנעה 2:1 לקליארי. בצד החיובי, זו הייתה הבכורה של שחקן הכנף הישראלי ב-11 של הסגולים, שם השלים 83 דקות ואף היה מעורב בשער המצמק.

מאמן הקבוצה שלו, פאולו ונולי, התייחס לפני ההתמודדות לאיכויות שלו: “מה סולומון יכול להוסיף לנו? הוא שחקן שיכול לשחק בשני האגפים, יש לו את האיכויות שאנחנו מחפשים. אמרתי לו להביא את הניסיון והמוטיבציה שלו עבור הקבוצה. היה חסר לו כושר משחק, ועכשיו הוא יכול להוכיח מה הוא שווה, כמו שהוא עשה כשנכנס מחליף נגד קרמונזה. הוא שחקן חשוב עבור הקבוצה”.

גם אחרי המפגש התבטא האיש על הקווים והסביר למה החילוף שלו התבצע בשלב מאוחר במשחק: “סולומון השתפר במחצית השנייה. יש לו את היכולת להיכנס למצבים של אחד על אחד ולהוציא משם מצבים”.

83 דקות למנור, פיורנטינה הפסידה לקליארי

לעומת ונולי, בתקשורת האיטלקית קצת פחות התלהבו

למרות המחמאות של מאמנו על ההופעה, דויד גואטה, פרשן פיורנטינה בתחנת רדיו ברונו צינן את המחמאות: “ראיתי את סולומון. אחרי חמש דקות הוא הפסיק להסתדר עם השומר שלו. הוא לא היה הכי גרוע, אבל גם לא מההכי טובים. הייתי מחליף אותו הרבה לפני כן”.

גם ב-’וויולה ניוז’ מבית ‘הגאזטה’ הרגיעו מעט, כשסולומון קיבל את הציון 5.5: “בהופעת הבכורה שלו בהרכב הוא לא כל כך הרשים. הוא איבד המון כדורים והיה לא מדויק בהגבהות שלו, אבל הוא לקח את המשחק שלו צעד קדימה במחצית השנייה והפך למסוכן יותר. הגביה מעולה לברשיאניני (מרקו) שפספס הזדמנות לעשות 2:2”.