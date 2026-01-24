יום ראשון, 25.01.2026 שעה 00:28
 מזרח 
77%4287-456539דטרויט פיסטונס
65%4391-471040בוסטון סלטיקס
59%4498-459239פילדלפיה 76'
57%4752-481142טורונטו ראפטורס
57%4923-498942קליבלנד קאבלירס
55%4308-442838ניו יורק ניקס
52%4759-472240שיקגו בולס
50%4755-475540מיאמי היט
49%4301-425237אורלנדו מג'יק
47%5104-505043אטלנטה הוקס
40%4612-443840מילווקי באקס
40%4794-487042שארלוט הורנטס
28%4485-423439ברוקלין נטס
24%5006-463342אינדיאנה פייסרס
22%4896-449640וושינגטון וויזארדס
 מערב 
80%4332-481940אוקלהומה ת'אנדר
69%4883-506642דנבר נאגטס
67%4380-457839סן אנטוניו ספרס
64%4315-456539יוסטון רוקטס
61%4746-492041מינסוטה טימברוולבס
60%4460-459740פיניקס סאנס
58%4419-437038לוס אנג'לס לייקרס
57%4783-493942גולדן סטייט ווריורס
50%4935-488642פורטלנד בלייזרס
45%4498-445940לוס אנג'לס קליפרס
44%4750-467941דאלאס מאבריקס
38%4559-449339ממפיס גריזליס
34%5214-492641יוטה ג'אז
29%5060-467042סקרמנטו קינגס
26%5244-493743ניו אורלינס פליקנס

21 למילר, שארלוט גברה 115:119 על וושינגטון

ההורנטס השיגו ניצחון שני ברציפות ועלו למאזן 28:18, הפורוורד בלט עם דאבל דאבל. 26 נקודות של טרה ג'ונסון לא הספיקו לוויזארדס, שנותרו אחרונים

|
ברנדון מילר (רויטרס)
ברנדון מילר (רויטרס)

שארלוט הורנטס המשיכה הערב (שבת) את המומנטום החיובי שלה עם ניצחון שני ברציפות, הפעם 115:119 צמוד ומותח על וושינגטון וויזארדס המרוסקת. בעוד המארחת מנסה לייצב את העונה שלה, הקבוצה מהבירה רשמה את הפסדה התשיעי ברציפות, למרות מאמץ עיקש של הצעירים שלה שכמעט חוללו מהפך בדקות הסיום.

הסיפור המרכזי של המשחק הגיע עוד לפני הג'אמפ בול: וושינגטון עלתה לפרקט עם חמישייה שכללה ממוצע גיל של 20.6 שנים בלבד - הצעירה ביותר בתולדות הליגה מאז החלו לתעד נתון זה. למרות חוסר הניסיון, הרוקי טריי ג'ונסון להט עם שיא קריירה של 26 נקודות (6 שלשות) ואלכס סאר הוסיף 24 משלו.

טרה גטרה ג'ונסון (רויטרס)

בצד המנצח, ברנדון מילר הוביל את רשימת הקלעים עם 21 נקודות ו-10 ריבאונדים, כשהוא מקבל עזרה משמעותית מלאמלו בול (20 נקודות ו-11 אסיסטים) ומיילס ברידג'ס (20 נקודות). שארלוט כבר הוליכה ב-17 הפרש במהלך הרבע האחרון, אך ריצה של וושינגטון הורידה את ההפרש ל-2 נקודות בלבד בדקה האחרונה, במה שכבר היה מאוחר מדי.

