קלמנזון מאשים: בהתאחדות מדליפים לתקשורת

בצל פרשת החוזים הכפולים בעירוני טבריה, ששוב הכתה כותרות בתקשורת השבוע, התייצב בעלי עירוני טבריה, אריה קלמנזון, לראיון ל-ONE אחרי ה-1:1 מול בני סכנין הערב (שבת) ולא חסך זעם וביקורת מההתאחדות לכדורגל ומהתקשורת, כשלדבריו החקירה מתנהלת בהדלפות מהראשונה לשנייה.

"כבר לפני חודשים הורידו אותנו ליגה. מאז רק מפמפמים כותרות כל הזמן. מה שאני רואה זה רק הדלפות מגמתיות של ההתאחדות לתקשורת. איתנו אף אחד לא מדבר. אם הכל מתנהל בתקשורת ואף אחד לא מדבר איתנו ולא הגיש כתב אישום, כנראה שאין להם כלום והם מנסים לעשות רעש בכוח”, אמר.

קלמנזון נשאל האם בכלל דיברו איתו ועם מיקי ביתן בחקירה וענה: 'אני ישבתי אצל החוקר במשך ארבעים דקות, מאז התפוצץ הסיפור וזהו. מאז לא שמעתי מראשי ההתאחדות, לא שמעתי מהתובע. עורך הדין שלנו אפילו לא שמע מהתובע. כל מה שיש זה כותרות מגמתיות. לא ייתכן שבהתאחדות מדליפים דברים לתקשורת. ככה לא מנהלים חקירה. אמרתי בחדר ההלבשה לפני המשחק, שביהדות אומרים: ‘צדק צדק תרדוף’. למה פעמיים צדק? כי צדק משיגים רק באמצעות צדק. איתנו לא עושים צדק. לפני חודשיים הודיעו שיש חקירה, אז לא צריך כל שבועיים לפמפם את זה".

שחקני עירוני טבריה (חג'אג' רחאל)

קלמנזון נשאל מה היו צריכים לעשות אחרת וענה: "שלא ינהלו את החקירה בתקשורת. שיחקרו בשקט. לא ייתכן שבכל פעם יהיו הדלפות לתקשורת. אני יושב בראיון ובאמצע המראיין מקבל הודעה מבכיר בהתאחדות על פרטים מהחקירה. זה מגמתי. זה קמפיין".

קלמנזון התייחס לחלון ינואר ואמר: "זה מפריע לנו גם לחלון ההעברות. שחקן זר ששומע שיש עננה כזאת סביב המועדון וחושש להגיע. זה מאוד פוגע בנו. אם זה ימשיך כך, אנחנו נבקש להקפיא את ההעברות".

מיקי ביתן ואריה קלמנזון (עירוני טבריה)

קלמנזון נשאל למה לדעתו יש, לדבריו, רצון מגמתי של ההתאחדות לפגוע בטבריה וענה: "כי אנחנו מועדון קטן. בלי קהל, בלי מגרש ביתי. קבוצות כאלה לא באות להתאחדות ולמנהלת טוב בעין. גם כשהיינו בלאומית לא רצו שנעלה. אנחנו התרענו אז לפני המחזור האחרון והמשחק של בני יהודה נגד אום אל פאחם שיהיה שם משהו לא כשר. שחקן נעצר אז במטוס, בדרך לחו”ל, עם מזומנים. מאז זה הושתק. אתם עיתונאים, תבדקו למה זה הושתק. החליטו להוריד אותנו ליגה בכוח, אבל אנחנו לא ניתן להם”.