גל אראל סיים את דרכו כמאמן הפועל חיפה

לאחר שפורסם מוקדם יותר הערב (שבת) לראשונה ב-ONE על כך שמעמדו של גל אראל בהפועל חיפה התערער מאוד, כעת הגיעה ההודעה הרשמית על סיום דרכו של המאמן בקבוצה.

מנכ"ל הפועל חיפה, איתי רק שוחח עם אראל לאחר המשחק והודיע לו על ההחלטה בעקבות סדרת התוצאות הלא מוצלחות של הקבוצה לאחרונה. הבעלים, יואב כץ, הודה לאראל על תרומתו להצלחת המועדון במשך שנים רבות ואיחל לו בהצלחה בהמשך.

הפועל חיפה נכנעה הערב 1:0 באצטדיון סמי עופר לנועלת הטבלה, בני ריינה, והסתבכה בתחתית, כשהיא רחוקה נקודה אחת בלבד מהפועל ירושלים, שנמצאת מתחת לקו האדום.