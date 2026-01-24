יום שבת, 24.01.2026 שעה 21:42
4520-4720הפועל ב"ש1
4520-4419בית"ר ירושלים2
3623-3819מכבי ת"א3
3221-3820מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
1935-2920עירוני ק"ש10
1935-2620הפועל חיפה11
1939-2419מ.ס אשדוד12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

מימר: ניצחון היה מזניק אותנו, תחושת פספוס

מאמן בני סכנין דיבר לאחר ה-1:1 הדרמטי עם טבריה: ״היינו צריכים לסגור את המשחק עוד קודם״. חודדה: ״נקודה חשובה, הכל פתוח וצמוד מאוד בתחתית״

|
שרון מימר (חג'אג' רחאל)
שרון מימר (חג'אג' רחאל)

בני סכנין ועירוני טבריה נפגשו הערב (שבת) למשחק במסגרת המחזור ה-20 בליגת העל, שהסתיים ב-1:1 דרמטי במיוחד עם פנדל מדויק בתוספת הזמן של טבריה.

בסיום, מאמן בני סכנין, שרון מימר, דיבר: "לא נשדדנו, אבל נתנו להם מתנה. אני לא זוכר את השוער שלי מזנק בכלל היום. חבל על הניצחון שברח, כי זה באמת היה מזניק אותנו קדימה. חבל, כי היו לנו מצבים לסגור את המשחק, אבל זה הכדורגל". 

מימר נשאל על החילופים, של שייח' יוסף, שנפגע ולא רצה לצאת ומחליפו בושנאק, שאחר כך הוחלף בעצמו: "יש לי חבורת גברים, מחוייבים למשחק ולקבוצה. ברור ששניהם לא רצו לצאת, כי איזה שחקן רוצה לצאת? שייח' יוסף נפגע בגבה והתנפח והיה חייב לצאת. אני גאה בשחקנים שלי, שרוצים לתת הכל למען הקבוצה". 

אלירן חודדה ושרון מימר (חגאלירן חודדה ושרון מימר (חג'אג' רחאל)

לסיום, מימר התייחס לאלימות במגזר הערבי ובסכנין בפרט ואמר: "המצב מאוד לא נעים. כקבוצה שמייצגת את העיר סכנין ואת המגזר אנחנו כמובן מזדהים עם המחאה נגד האלימות. בזמן האחרון המצב בסכנין נהיה ממש לא נעים. הלכתי להפגש בעיר עם חבר הנהלה בעסק שלו ושבועיים אחרי ריססו את העסק ביריות. המצב רע וחייבים לעשות משהו כדי לפתור את זה".

בצד השני, מאמן טבריה, אלירן חודדה נשאל בסיום האם קבוצתו "שדדה" נקודה ואמר: "אני לא מסכים עם זה. גם סכנין לא ממש הגיעה למצבים והשער שלהם היה מטעות קשה שלנו בהגנה". 

מתאו קוגמתאו קוג'ו בין שחקני עירוני טבריה (חג'אג' רחאל)

"במחצית הראשונה לא היינו טובים", המשיך חודדה. במחצית השנייה עשינו את ההתאמות וגם החילופים שלנו היו טובים והביאו את השינוי. שמח שהצלחנו לחזור מפיגור". 

חודדה נשאל האם הוא מרוצה מהנקודה, לאור המצב בתחתית, שהסתבכה ונפתחה מחדש וענה: "אני שמח על כל נקודה שאנחנו לוקחים. כל נקודה היא חשובה כי הכל צמוד ופתוח בתחתית". 

לסיום, חודדה נשאל על פרשת החוזים המרחפת והאם היא מפריעה לקבוצה ואמר: "אני רואה את כמות הכתבות בתקשורת. שאלתי את הבעלים והם אמרו שאיתם לא מדברים בכלל. אנחנו לא יכולים להתעסק בזה, אלא רק להתכונן לכל משחק ולהכין את הקבוצה בצורה הכי טובה. אני לא יודע מה הבסיס לכל הכתבות שיוצאות".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
