יום שבת, 24.01.2026 שעה 22:40
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל

אלון: נתכונן למשחקים הקרובים בשיא הרצינות

מאמן הפועל ירושלים אחרי הניצחון הדרמטי 76:81 על גליל עליון: "נקווה לעשות את העבודה באתגרים הבאים". ג'יימס: "הם שיחקו מעולה אבל עשינו התאמות"

יונתן אלון (ניסן עייש)
יונתן אלון (ניסן עייש)

זה לא היה פשוט בכלל, אבל הפועל ירושלים הצליחה לחזור עם הניצחון הביתה, כשניצחה היום (שבת) 76:81 את הפועל גליל עליון בתום מותחן. הקבוצה מהבירה פתחה טוב, אבל לא הצליחה לשמר את היכולת לאורך ההתמודדות, כשלבסוף זה הספיק והיא יצאה עם כל הקופה.

מאמן המנצחת, יונתן אלון, אמר בסיום: “אנחנו נתכונן למשחקים הבאים בשיא הרצינות, כמו שמתכוננים לכל משחק ונקווה שנעשה את העבודה, כמו שהיה עד עכשיו במשחקים הגדולים”.

“שיחקנו חזק ויצאנו עם הניצחון”

ג’וזאיה ג’ורדן ג’יימס גם דיבר בסיום: “הם קבוצה ממש טובה וקשה, הם שיחקו חזק, ידענו שזה יהיה קרב פיזי, הם שיחקו מעולה במחצית הראשונה אבל אז עשינו התאמות והשתפרנו בחצי השני, כששיחקנו חזק יותר ויצאנו עם ניצחון טוב”.

