יום שבת, 24.01.2026 שעה 22:37
כדורגל ישראלי

הפועל ב"ש שוב בפסגה, הפועל חיפה מסתבכת

הדרומיים ראשונים לפחות זמנית כשהעיניים על בית"ר, אראל נקודה מהקו האדום. מכבי חיפה יכולה לאבד גובה, נתניה וסכנין שיפרו מיקום. תמונת מצב בטבלה

|
רותם חטואל, גיא מלמד, אליאל פרץ ועוז בילו (צלמי ONE)
רותם חטואל, גיא מלמד, אליאל פרץ ועוז בילו (צלמי ONE)

המחזור ה-20 בליגת העל לא הגיע לסיומו, אך הביא לנו שינויים משמעותיים בטבלה כבר הערב (שבת). בחלק העליון, קיבלנו את הפועל באר שבע לפחות זמנית שוב בפסגה וגם המשך מאבק מסקרן על הפלייאוף, ובחלק התחתון קרבות הירידה ממשיכים להיות אכזריים כשהפועל חיפה משחקת באש.

הפסגה והפלייאוף העליון

כאמור, הדרומיים גברו 2:3 על עירוני קריית שמונה ושבו למקום הראשון בזכות הפרש שערים, כשעיניים נשואות למשחק של בית”ר ירושלים (איתה הם בשוויון נקודות) מחר אצל מ.ס אשדוד.

ההפסד של מכבי חיפה 4:1 למכבי נתניה הותיר את הירוקים עם 32 נקודות, בדיוק כמו הפועל תל אביב שעבורה הדרבי יהיה גם הזדמנות לעקוף את ברק בכר ושחקניו בטבלה. היהלומים עלו למקום השביעי, מתחת לבני סכנין (עם מספר נקודות זהה) שטיפסה למקום השישי המקנה כרטיס לפלייאוף העליון וזאת למרות תיקו דרמטי עם עירוני טבריה (1:1).

שחקני הפועל באר שבע (מרטין גוטדאמק)שחקני הפועל באר שבע (מרטין גוטדאמק)

התחתית הבוערת

בני ריינה השיגה 0:1 על הפועל חיפה וצברה שלוש נקודות יקרות, אך עדיין נותרה אחרונה בטבלה. ק”ש נעצרה אחרי שתי ניצחונות ולא הפתיעה בטרנר, כך שהיא גם לא המשיכה להתרחק מהמקום המוביל לירידת ליגה. מי שנמצאת בשוויון נקודות איתה ואף מתחתיה לאור הפרש שערים רע יותר היא הפועל חיפה, שנמצאת נקודה בלבד מהקו האדום.

אכזבה בהפועל חיפה (עמרי שטיין)אכזבה בהפועל חיפה (עמרי שטיין)

פסגת ליגת העל

1. הפועל ב”ש, 45 נקודות (27+)
2. בית”ר ירושלים, 45 נקודות (25+)
3. מכבי ת”א, 36 נקודות (15+)
4. מכבי חיפה, 32 נקודות (17+)
5. הפועל ת”א, 32 נקודות (11+)
6. בני סכנין, 27 נקודות (3-)
7. מכבי נתניה, 27 נקודות (7-)

תחתית ליגת העל

11. הפועל חיפה, 19 נקודות (9-)
12. מ.ס אשדוד, 19 נקודות (15-)
13. הפועל ירושלים, 18 נקודות (10-)
14. בני ריינה, 11 נקודות (29-)

