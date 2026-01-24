"לא חושש למעמדי, הפועל חיפה תישאר בליגה"

הפועל חיפה הסתבכה הערב (שבת) חזק מאוד בתחתית כשנכנעה באצטדיון סמי עופר 1:0 לנועלת הטבלה, בני ריינה, כשהיא רחוקה נקודה אחת בלבד מהפועל ירושלים, שנמצאת מתחת לקו האדום.

גל אראל, המאמן המפסיד, דיבר לפני שפוטר: “הפסד מאוד כואב. חושב שגם הקהל, השחקנים וגם אני מרגישים את הכאב. לבוא למשחק כזה, לייצר כל כך הרבה מצבים ולא לשים את הכדור ברשת, זה מתסכל. החמצנו אינסוף מצבים. אני חושב שאם ננתח את המשחק לא היה מגיע להם יד, אבל בסוף צריך לשים את הכדור ברשת.

“אני לא חושב שהמשחק של הפועל ירושלים השפיע עלינו, אלא המצב. הגענו למשחק תחתית עם לחץ. כשחקן כדורגל לשעבר אני יכול להעיד שיש לחץ, אבל צריך לדעת להתמודד איתו. לא חושב שהמשחק של הפועל ירושלים ספציפית השפיע עלינו. ראיתי את המשחק של ריינה מול אשדוד וראיתי איפה אנחנו יכולים ליצור יתרון, אם ננתח את המשחק אז זה הצליח כי הגענו להרבה מצבים ואם הכדורים היו נכנסים המשחק היה אחר לגמרי”.

אכזבה בהפועל חיפה (עמרי שטיין)

עוד מהאיש שהיה על הקווים של הצפוניים: “לא היה משחק רע של הקבוצה, אבל התוצאה רעה. 3-5-2 זה לאו דווקא הגנתי. כשאני בחרתי להתעסק בספורט אין לי רגש של חשש, מעולם לא חששתי למעמדי כשחקן וגם לא כמאמן, אני בטוח שהקבוצה הזו תישאר בליגה. רואים שבקבוצה הזו יש שחקנים שיודעים ומבינים את הסיטואציה, אם הייתי חושב שמישהו לא מודע לסיטואציה המצב היה אחרת. רגיס שחקן סגל וזה חלק מדינמיקה של קבוצה”.

האדיה: “אנחנו מאמינים. גד עמוס ביקש לעזוב”

המאמן המנצח, אדהם האדיה, דיבר גם הוא בסיום: “אנחנו מגלים יכולת טובה בתקופה האחרונה. דברים לא התחברו, היום מגיע שאפו ענק לשחקנים. אנחנו מאמינים ורוצים להצליח. לא רציתי בהתחלה לתת לספר לבעוט את הפנדל כי הוא לא היה חם, שמח שבסוף עשה זאת. אנחנו לא מרימים ידיים, אני מאמין בחבר’ה שלנו. הסגל רחב יותר, יש רוטציה. גד עמוס ביקש לעזוב ולא יהיה איתנו, מאחלים לו בהצלחה”.