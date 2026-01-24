יום שבת, 24.01.2026 שעה 21:20
3 ישראלים בעשירייה באליפות העולם U21 ב-ILCA

ראם מאגן ועומר ורד וילנצ'יק סיימו במקום החמישי והשישי בהתאמה אצל הגברים, בעוד גאיה דטיאשווילי סיימה עשירית בנשים בתחרות עם הדרמות והתהפוכות

ראם מגן (sailing energy)
ראם מגן (sailing energy)

אליפות העולם עד גיל 21 בסירות ILCA הסתיימה היום (שבת) בלנזרוטה, ספרד, עם שלושה ישראלים בטופ 10 העולמי. ראם מגן סיים במקום החמישי ועומר ורד וילנצ'יק במקום השישי אצל הגברים, וגאיה דטיאשווילי במקום העשירי בנשים, בתחרות שהתאפיינה בדרמות ובתהפוכות עד הרגע האחרון. התחרות התקיימה על פני שישה ימים עם 12 שיוטים, כאשר בחלק השני של האליפות התמודדו השייטים עם רוחות חזקות שהפכו את התנאים למאתגרים במיוחד.

ראם מגן פתח את האליפות בצורה הגרועה ביותר האפשרית עם פסילה בשיוט הראשון ו- 49 נקודות שליליות במאזנו. מרגע זה החל קאמבק נהדר, כאשר מגן זכה בשלושה שיוטים (שיוטים 5, 6 ו-9) וסיים ארבעה שיוטים נוספים בעשירייה הראשונה. העקביות המרשימה הזניקה אותו עד למקום השלישי לקראת היום האחרון של התחרות. בשיוט האחרון, בעודו עדיין במקום השלישי בחר מגן לתקוף את הצי על מנת לאיים על הזהב, אך הניסיון לא עלה יפה, ומגן סיים את השיוט במקום ה-18 וירד למקום החמישי הכללי. 

עומר ורד וילנצ'יק, השייט האולימפי מפריז, עבר מסלול הפוך ואחרי שסבל מכמה שיוטים חלשים באמצע התחרות, ביצע פיניש מרשים במיוחד. בשלושת השיוטים האחרונים באליפות סיים ורד וילנצ'יק במקומות 1, 2 ו-2 וזינק עד למקום השישי הכללי, מתוך כמעט 100 מתחרים, שלוש נקודות בלבד אחרי מגן.

עומר ורד וילנצעומר ורד וילנצ'יק (sailing energy)

השייטת גאיה דטיאשווילי סיימה במקום העשירי בתחרות הנשים, מתוך 52 משתתפות, והיא ממשיכה את סדרת ההופעות עקבית בעשירייה הראשונה באליפויות הנוער בשנתיים האחרונות. רבקא מנטל סיימה במקום ה-22. שתי השייטות הישראליות הצעירות עוד לא בגיל 19 ויש להן עוד שנים רבות להתפתח ולהשתפר בתחרויות עד גיל 21, לפני שיעברו לבוגרות.

ההישגים של הישראלים מרשימים מאוד בשנים האחרונות בנוער, לאחר שמגן זכה בזהב באליפות העולם לנוער ב 2024 ובארד ב 2025, ורד וילנצ'יק הוכתר כאלוף העולם עד גיל 19 בשנה שעברה, ודטיאשווילי סיימה בטופ 10 בכמה מאליפויות הנוער האחרונות. מאידך, גם בגילאים הבוגרים ההצלחות של השייטים הצעירים כבר נראות, לאחר שמגן סיים עשירי באליפות אירופה ורד וילנצ'יק עשה הסטוריה, כאשר היה השייט הראשון שייצג את ישראל במשחקים האולימפיים בדגם. כאשר מביאים בחשבון שכל המדליסטים באליפויות הבוגרים בשנים האחרונות מבוגרים מהישראלים בכ-15 שנים לערך, קל להבין מדוע באיגוד השייט מעודדים מההישגים האחרונים ומכוונים לנציגים בדגם ה- ILCA גם במשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס בעוד שנתיים. 

גאיה דטיאשווילי (sailing energy)גאיה דטיאשווילי (sailing energy)

ארז אליהו, המאמן הלאומי של נבחרת הגברים: "ראם ועומר הפגינו יכולות טובות השבוע. ראם בלי הפסילה בשיוט הראשון היה יכול לנצח את התחרות והוא קיבל החלטה עם הרבה אומץ כשניסה ללכת על הזהב בשיוט האחרון. שני השייטים האלה מביאים לנו המון גאווה והם בהחלט נמצאים בטופ העולמי לגילם".

נופר אדלמן, מאמנת נבחרת הנשים: "גאיה הצליחה להתאושש מיומים ראשונים מאתגרים ונתנה פיניש חזק מאוד, מה שאפשר לה להשיג את המטרה שלנו, של לפחות מתחרה אחת בעשירייה הראשונה. אנחנו צריכות לעבוד על יציבות, אבל אני מאוד מעודדת מהיכולת שלה לעמוד בלחץ ולהפגין המון אופי והתעלות ברגעי ההכרעה".

נבחרות ה ILCA חוזרת כעת למספר חודשי אימונים בארץ, במהלכם יטוסו הבנים לתחרויות בסבב גביע העולם בשייט, כהכנה לאליפות אירופה, שתתקיים במאי, בעוד הבנות יתמקדו בהמשך השנה בתחרויות הנוער.

