יום שבת, 24.01.2026 שעה 20:44
ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4520-4419בית"ר ירושלים1
4218-4419הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3221-3820מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2742-3520מכבי נתניה6
2633-3520הפועל פ"ת7
2626-2319בני סכנין8
2140-2319עירוני טבריה9
1932-2719עירוני ק"ש10
1935-2620הפועל חיפה11
1939-2419מ.ס אשדוד12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

מעמדו של גל אראל התערער, כץ יכריע את עתידו

אחרי ההפסד לבני ריינה, בעלי הפועל חיפה עשוי לבצע שינוי בעמדת המאמן, שכן הקבוצה נמצאת נקודה אחת בלבד מהפועל ירושלים, שנמצאת מתחת לקו האדום

|
גל אראל (עמרי שטיין)
גל אראל (עמרי שטיין)

אחרי ההפסד הביתי לבני ריינה, שסיבך הערב (שבת) את הפועל חיפה בתחתית כאשר היא נקודה בלבד מהמקום הלפני האחרון שמוביל לליגה הלאומית, מעמדו של המאמן גל אראל התערער בצורה משמעותית. 

בעקבות הניצחון של הפועל ירושלים אתמול על הפועל פתח תקווה, הפער מהקו האדום הצטמצם כאמור ולא מן הנמנע שבעקבות המצב הבעלים יואב כץ יחליט לבצע זעזוע בעמדת המאמן.

כץ אמור לקבל החלטה במהלך ה-48 השעות הקרובות ונראה שלא יהיה מנוס מלבצע שינוי. במידה ויוחלט לבצע שינוי, רשימת המועמדים בשוק המאמנים כוללת את יוסי אבוקסיס, מרקו בלבול, סלובודן דראפיץ' ומנחם קורצקי.

