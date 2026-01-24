יום שבת, 24.01.2026 שעה 21:20
כדורגל עולמי

גולר, מסטנטאונו ואמבפה בהרכב של ריאל מדריד

הבלאנקוס במשחק חוץ קשה אצל ויאריאל (22:00, שידור חי בערוץ ONE): האוסן וקאררס בהגנה של ארבלואה, גם בלינגהאם ו-ויניסיוס יפתחו. ה-11 בפנים

|
בלינגהאם, אמבפה ו-ויניסיוס (IMAGO)
בלינגהאם, אמבפה ו-ויניסיוס (IMAGO)

יש תחושה שהמשבר של ריאל מדריד מאחוריה, אך בשביל להוכיח את זה היא תצטרך לשדר יציבות לאורך זמן וזה בדיוק המשימה שלה הערב (שבת) ב-22:00. הבלאנקוס יפגשו משוכה קשה בדמות משחק חוץ אצל ויאריאל, זאת במסגרת המחזור ה-21 בלה ליגה.

הרכב ריאל מדריד: טיבו קורטואה, פדריקו ואלוורדה, דין האוסן, ראול אסנסיו, אלברו קאררס, ארדה גולר, אדוארדו קמאבינגה, ג’וד בלינגהאם, פרנקו מסטנטואנו, ויניסיוס וקיליאן אמבפה.

המומנטום של הבלאנקוס, מול זה של הצהובים

באמצע השבוע, הלבנים תחת אלברו ארבלואה הביסו את מונאקו 1:6 בליגת האלופות ורשמו ניצחון שביעי בתשעת המשחקים האחרונים בכל המסגרות. בליגה הספרדית הם הפסידו רק פעם אחת העונה במשחקי החוץ, עם שישה ניצחונות ושלוש תוצאות תיקו, וכעת הם מרחק נקודה בלבד מהמוליכה ברצלונה.

מנגד, הצוללת הצהובה נמצאת בתקופה פחות טובה. ההפסד הביתי 2:1 בליגת האלופות באמצע השבוע מול אייאקס היה החמישי שלה בשבעת המשחקים האחרונים בכל המסגרות, ובמסגרת הליגה היא מגיעה אחרי הפסד חוץ 2:0 לבטיס.

