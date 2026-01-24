הכל הפוך: בחיפה שכחו מה זה להיות פייבוריטים

דווקא אחרי שמכבי חיפה זכתה ב-7 נקודות מתוך 9 המשחקים קשים מול הפועל חיפה, הפועל באר שבע ומכבי תל אביב, הירוקים חטפו תבוסה של 4:1 ממכבי נתניה היום (שבת). ל-90 דקות מכבי חיפה חזרה להיות אותה הקבוצה החלשה שהייתה בתחילת העונה.

ההרכב של ברק בכר היה אותו ההרכב שפתח מול מכבי תל אביב והביס אותה 1:4, מלבד שני שינויים, והכל היה הפוך - הפעם הקבוצה הפתיעה בחולשתה, הגיעה זחוחה ויהירה, ללא אגרסיביות וללא רעב, והיא גם שילמה על כך את המחיר.

אסי ממן, גידי ליפקין ועמיר יניב בפרק חדש בפודקאסט מכבי חיפה: סיכום ההפסד שהנחית את הקבוצה לקרקע, הקבוצה שהוציאה תוצאות טובות כאנדרדוג שכחה איך זה להגיע למשחקים כפייבוריטית, הנתונים של השחקנים שהופיעו על הדשא, ההופעה של הצעירים, החולשה בקישור והטעויות בהגנה.

וגם: האם גיאורגי ירמקוב יעזוב בקרוב, נקודת האור, הציונים המפתיעים של שחקני ההגנה, ההופעה של נבות רטנר, הכישרון מהנוער שביקש לעזוב ואיך יוחלט מי מקבוצת הנוער יעלה לשחק מול ברצלונה בליגת האלופות לנוער? האזנה נעימה