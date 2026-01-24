יום שבת, 24.01.2026 שעה 20:44
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4520-4419בית"ר ירושלים1
4218-4419הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3221-3820מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2742-3520מכבי נתניה6
2633-3520הפועל פ"ת7
2626-2319בני סכנין8
2140-2319עירוני טבריה9
1932-2719עירוני ק"ש10
1935-2620הפועל חיפה11
1939-2419מ.ס אשדוד12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

הכל הפוך: בחיפה שכחו מה זה להיות פייבוריטים

דווקא אחרי משחקים טובים, הירוקים חזרו ל-90 דק' להיות אותה הקבוצה החלשה מתחילת העונה. וגם: מי משחקני הנוער ישחק מול ברצלונה? האזינו לפודקאסט

|
שחקני מכבי חיפה מתוסכלים (חגי מיכאלי)
שחקני מכבי חיפה מתוסכלים (חגי מיכאלי)

דווקא אחרי שמכבי חיפה זכתה ב-7 נקודות מתוך 9 המשחקים קשים מול הפועל חיפה, הפועל באר שבע ומכבי תל אביב, הירוקים חטפו תבוסה של 4:1 ממכבי נתניה היום (שבת). ל-90 דקות מכבי חיפה חזרה להיות אותה הקבוצה החלשה שהייתה בתחילת העונה.

ההרכב של ברק בכר היה אותו ההרכב שפתח מול מכבי תל אביב והביס אותה 1:4, מלבד שני שינויים, והכל היה הפוך - הפעם הקבוצה הפתיעה בחולשתה, הגיעה זחוחה ויהירה, ללא אגרסיביות וללא רעב, והיא גם שילמה על כך את המחיר.

אסי ממן, גידי ליפקין ועמיר יניב בפרק חדש בפודקאסט מכבי חיפה: סיכום ההפסד שהנחית את הקבוצה לקרקע, הקבוצה שהוציאה תוצאות טובות כאנדרדוג שכחה איך זה להגיע למשחקים כפייבוריטית, הנתונים של השחקנים שהופיעו על הדשא, ההופעה של הצעירים, החולשה בקישור והטעויות בהגנה.

וגם: האם גיאורגי ירמקוב יעזוב בקרוב, נקודת האור, הציונים המפתיעים של שחקני ההגנה, ההופעה של נבות רטנר, הכישרון מהנוער שביקש לעזוב ואיך יוחלט מי מקבוצת הנוער יעלה לשחק מול ברצלונה בליגת האלופות לנוער? האזנה נעימה

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */