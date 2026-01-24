יום שבת, 24.01.2026 שעה 18:47
כדורגל עולמי  >> ליגה גרמנית
ליגה גרמנית 25-26
5016-7219באיירן מינכן1
3917-3518בורוסיה דורטמונד2
3622-3818הופנהיים3
3524-3618לייפציג4
3326-3318שטוטגרט5
3225-3518באייר לברקוזן6
2742-3919איינטרכט פרנקפורט7
2431-2918פרייבורג8
2427-2418אוניון ברלין9
2030-2718פ.צ. קלן10
2029-2318בורוסיה מנשנגלדבאך11
1941-2819וולפסבורג12
1936-2219אוגסבורג13
1827-1718המבורג14
1835-2118ורדר ברמן15
1532-2119מיינץ16
1331-1618סט. פאולי17
1342-1719היידנהיים18

באיירן מינכן הוממה עם 2:1 לאוגסבורג באליאנץ

עם מהפך בשש דקות: האלופה הגרמנית כבר הובילה, אבל שני שערים בדקות 75 ו-81 הובילו להפסד בכורה העונה בליגה. ניצחונות לבאייר לברקוזן ולייפציג

|
הארי קיין על הדשא (IMAGO)
הארי קיין על הדשא (IMAGO)

משחקי המחזור ה-19 בבונדסליגה המשיכו היום (שבת), כשבמוקד, אוגסבורג הדהימה את באיירן מינכן וניצחה אותה 1:2. במקביל, באייר לברקוזן שבה למסלול עם 0:1 על ורדר ברמן, ר.ב לייפציג הביסה את היידנהיים 0:3 ופרנקפורט צנחה עם 3:1 להופנהיים.

באיירן מינכן – אוגסבורג 2:1

אין פה אחד שלא נותר פעור באליאנץ ארנה, אחרי שהאלופה הגרמנית ומי שבמשך 18 משחקים לא רשמה הפסד ליגה, נחלה אותו במשחק בו הייתה פייבוריטית ברורה, אך האורחת ביצעה מהפך הרואי. הירוקי איטו עלה ראשון על לוח התוצאות אחרי בישול של מייקל אוליסה בקרן, אבל ארתור צ’אבס (75’) והאן נואה מאסנגו (81’) הובילו לניצחון מפתיע לזכות קבוצת התחתית.

באייר לברקוזן – ורדר ברמן 0:1

אחרי שלושה הפסדים בכל המסגרות, החבורה שלפני קצת פחות משנתיים הדהימה את עולם הכדורגל, הצליחה לחזור למסלול הניצחונות בזכות שער יחיד על האורחת, שהגיע דרך לוקאס ואסקס. כזכור, המגן בן ה-34 הגיע בקיץ האחרון אחרי שסיים את חוזהו בריאל מדריד, והיום הוא הוכיח שכוחו עוד במותניו עם שער ניצחון.

שחקני באייר לברקוזן חוגגים עם לוקאס ואסקס (IMAGO)שחקני באייר לברקוזן חוגגים עם לוקאס ואסקס (IMAGO)

היידנהיים – ר.ב לייפציג 3:0

שבע דקות בגן עדן? המארחת נזקקה לתוספת זמן של דקה, עם שלושה שערים בשמונה דקות. דווקא אחרי מחצית מאופסת, רידל באקו פרץ את הסכר בדקה ה-62. אנטוניו נוסא הצטרף בדקה ה-68 ושתי דקות מאוחר יותר גם דויד ראום הרשית בדרך לניצחון חשוב במאבקי הצמרת.

שחקני ר.ב לייפציג מרוצים (IMAGO)שחקני ר.ב לייפציג מרוצים (IMAGO)

איינטרכט פרנקפורט – הופנהיים 3:1

הנשרים ממשיכים בנחיתה כלפי מטה, כשגם פיטורי המאמן דינו טופמולר לא הובילו לבשורה חדשה בעודם סופרים ניצחון אחד בלבד באחד עשר משחקי הקבוצה האחרונים. הפעם, הייתה זו האורחת מהיישוב הקטן שהצליחה להתקרב צעד נוסף אל עבר המקומות המובילים אל ליגת האלופות בסיום העונה. ארנו קלימונדו נתן את היתרון, אבל מקס מורסטט ואוזן קבאק קבעו מהפך, לפני ששער עצמי של אורל אמאנדה הגדיל את התוצאה.

שחקני פרנקפורט. הנחיתה נמשכת (IMAGO)שחקני פרנקפורט. הנחיתה נמשכת (IMAGO)

תוצאה נוספת:

מיינץ – וולפסבורג 1:3

