ליגה איטלקית 25-26
5219-5022אינטר1
4616-3421מילאן2
4317-3121נאפולי3
4212-2621רומא4
4016-3722קומו5
3917-3221יובנטוס6
3220-2621אטאלנטה7
3024-3021בולוניה8
2819-2121לאציו9
2633-2221אודינזה10
2328-2321ססואולו11
2328-2021קרמונזה12
2322-1421פארמה13
2340-2122טורינו14
2230-2221קליארי15
2029-2221גנואה16
1732-2321פיורנטינה17
1729-1321לצ'ה18
1434-1721ורונה19
1437-1822פיזה20

המרעננת הרשמית: 0:6 אדיר לקומו על טורינו

הלריאני רשמו את הניצחון הגדול בהיסטוריה שלהם בסרייה א' על השוורים שספגו 11 גולים מהם. דוביקאס (צמד), בטורינה, דה קוניה, קון וקשקרט הרשיתו

שחקני קומו חוגגים את התוצאה מול טורינו (IMAGO)
שחקני קומו חוגגים את התוצאה מול טורינו (IMAGO)

המחזור ה-22 בליגה האיטלקית התחיל אמש עם שישייה של אינטר לרשת של פיזה והמשיך עם שישייה נוספת גם היום (שבת), כשקומו חגגה את הניצחון הגדול בהיסטוריה שלה בסרייה א’ עם 0:6 מהדהד על טורינו, שספרה העונה 11 ספיגות רק מהלריאני.

הקבוצה של ססק פברגאס פתחה בהילוך גבוה, כשכבר אחרי שמונה דקות אנסטסיוס דוביקאס מצא את הרשת מבישול של לוקאס דה קוניה, ובדקה ה-16 בנו של אקס בני יהודה מטה בטורינה, מרטין בטורינה אשר נמצא בכושר נהדר, הצטרף כששלח בעיטה מדויקת לפינה השמאלית.

הקצב נמשך במחצית השנייה, כשגיז’רמו מאריפן נגע בידו ברחבה ושלח את דה קוניה לנקודה הלבנה, משם הקפטן לא התבלבל וקבע 0:3. בדקה ה-66 צמד הכובשים הראשונים שיתפו פעולה, ובטורינה בישל לדוביקאס את השני שלו. עד הסיום ניקלאס קון ומקסנס קשקרט הצטרפו לחגיגה, בתצוגה היסטורית גם ללא ניקו פאס, שאמנם שיחק, אך לא היה מעורב.

