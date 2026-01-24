יום שבת, 24.01.2026 שעה 18:19
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4520-4419בית"ר ירושלים1
4218-4419הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3221-3820מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2742-3520מכבי נתניה6
2633-3520הפועל פ"ת7
2626-2319בני סכנין8
2140-2319עירוני טבריה9
1932-2719עירוני ק"ש10
1934-2619הפועל חיפה11
1939-2419מ.ס אשדוד12
1830-2020הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

מרציאנו בשער של הפועל ב"ש, ויטור בהגנה

אחרי ההופעה הרעה בהפסד להפועל ת"א, אליאסי איבד את המקום בשער הערב ב-19:30 מול ק"ש, שעלתה עם מרדכי מקדימה. ההרכבים המלאים להתמודדות בפנים

|
אופיר מרציאנו (אורן בן חקון)
אופיר מרציאנו (אורן בן חקון)

אחרי ההפסד הדרמטי 2:1 להפועל תל אביב ואיבוד המקום הראשון לבית”ר ירושלים, הפועל באר שבע תנסה להתאושש הערב (שבת) ב-19:30 מול קריית שמונה, שמצדה הגיעה לדרום מעודדת מאוד אחרי ה-1:3 על הפועל חיפה במחזור הקודם.

כזכור, המפגש הקודם בין הקבוצות סיפק דרמה גדולה ותוצאה מפתיעה, כאשר הקבוצה הצפונית חגגה באצטדיון בנתניה עם 0:1 קטן, יקר ומאוחר. הערב, החבורה של רן קוז’וק כבר יודעת שאין מקום לטעויות כי בית”ר ירושלים שתשחק מחר באשדוד יכולה לברוח לה.

הרכב הפועל באר שבע: אופיר מרציאנו, זאהי אחמד, אור בלוריאן, מיגל ויטור, ג’יבריל דיופ, אופיר דוידזאדה, לוקאס ונטורה, אליאל פרץ, קינגס קנגוואה, דן ביטון ואיגור זלטאנוביץ’.

הרכב עירוני קריית שמונה: דניאל טננבאום, עובדיה דרוויש, נמניה ליוסבלייביץ’, שי בן דוד, בילאל שאהין, אופיר בנבנישתי, יאו אקה, אריאל שרצקי, מוחמד אבו רומי, יאיר מרדכי ואדריאן אוגריסה.

