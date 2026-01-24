מרציאנו בשער של הפועל ב"ש, ויטור בהגנה

אחרי ההפסד הדרמטי 2:1 להפועל תל אביב ואיבוד המקום הראשון לבית”ר ירושלים, הפועל באר שבע תנסה להתאושש הערב (שבת) ב-19:30 מול קריית שמונה, שמצדה הגיעה לדרום מעודדת מאוד אחרי ה-1:3 על הפועל חיפה במחזור הקודם.

כזכור, המפגש הקודם בין הקבוצות סיפק דרמה גדולה ותוצאה מפתיעה, כאשר הקבוצה הצפונית חגגה באצטדיון בנתניה עם 0:1 קטן, יקר ומאוחר. הערב, החבורה של רן קוז’וק כבר יודעת שאין מקום לטעויות כי בית”ר ירושלים שתשחק מחר באשדוד יכולה לברוח לה.

הרכב הפועל באר שבע: אופיר מרציאנו, זאהי אחמד, אור בלוריאן, מיגל ויטור, ג’יבריל דיופ, אופיר דוידזאדה, לוקאס ונטורה, אליאל פרץ, קינגס קנגוואה, דן ביטון ואיגור זלטאנוביץ’.

הרכב עירוני קריית שמונה: דניאל טננבאום, עובדיה דרוויש, נמניה ליוסבלייביץ’, שי בן דוד, בילאל שאהין, אופיר בנבנישתי, יאו אקה, אריאל שרצקי, מוחמד אבו רומי, יאיר מרדכי ואדריאן אוגריסה.