רוני לוי הוציא את האוויר מבכר וחיפה הנפוחים

מה ההבדל בין התוצאה של הפועל חיפה נגד מכבי חיפה, ה-5:1 בעונה שעברה בה ברק בכר פוטר, לבין המשחק היום (שבת)? ההבדל הוא מאוד פשוט, שהיום אם מכבי חיפה הייתה מפסידה 7:1, אף אחד לא היה מופתע. בגדול בכר לא הכין את הקבוצה שלו למכבי נתניה של רוני לוי, שהיא שונה בתכלית השינוי מהשיטה של יוסי אבוקסיס, ואני אסביר.

אם בעונה שעברה בכר לאורך כל העונה לא הגיע לעונה, הפקיר את עצמו ואת השחקנים ואת הקבוצה, ולכן גם פוטר, העונה הזו בכר תיקן, הזיז, הסביר, שידר, ארגן והפך את מכבי חיפה לקבוצתית למרות שאין יכולות אישיות שם. הוא סידר את זה בגדול והשיא היה ה-1:4 על מכבי תל אביב. אבל מול נתניה, בכר הגיע בתור מאמן נפוח. עם כל הכבוד, בכר בא כמו בלון נפוח וגם 11 השחקנים כולל המחליפים היו נפוחים מהניצחון על מכבי ת”א. אתה בא שחצן ומחזיק מעצמך מורם מהעם, שהפכת את מכבי חיפה לקבוצה מצוינת, אבל אז היא עולה לדשא ונראית כמו כלום ושום דבר, ומציגה כזו פתטיות ואנמיות מול יריבה חסרת ביטחון, אבל שיש לה מאמן שידוע בסגנון המשחק שלו.

ונדבר כרגע על הסגנון – 4:3:3. קבוצה ממושמעת עם הוראות, מאורגנת, מסודרת, בטח בין החוליות. קרובה, מצמצמת פערים, דחקה 10 איש מאחורי הכדור ובגדול היא לא צריכה במצב הזה לחלץ. כי מכבי חיפה עם היכולות ההתקפיות שלה, מאבדת את עצמה וכמעט כל כדור חוץ מהברקות של קנג’י גורה ומיכאל אוחנה, שבחצי הראשון ניסה לעשות דברים לבד, שום דבר לא נראה כמו קבוצה שיודעת מה היא רוצה מעצמה. מנגד, נתניה ידעה בדיוק על כל מטר בתוך הדשא איך היא הולכת לפרק את מכבי חיפה ולפוצץ בלון אחרי בלון, החל מרוני לוי שפוצץ את הבלון של בכר ועד השחקנים שפוצצו את 11 הבלונים של מכבי חיפה. ואז ברור שגם פייר קורנו נהיה עצבני ומקבל אדום.

שחקני מכבי חיפה (חגי מיכאלי)

עוד לזכותה של נתניה ייאמר שלפחות במחצית הראשונה, היא החזיקה 35 אחוז בכדור, היא רצתה לצאת למעברים והצליחה לתפוס את חיפה עם המכנסיים למטה ובגדול. רק חוסר ריכוז מול השער, מנע מהתוצאה לגדול לשש ולשבע. מכבי חיפה שיחקה בלי מרכז שדה, שהכדור היה אצל היריבה היא לא באה לידי ביטוי – אוחנה עושה שני ספרינטים להגנה ומחלץ כדורים מהקו, ואת נבות רטנר היה צריך להוציא במחצית, אך בכר לא רצה לפגוע בילד שאחר כך איבד עוד כדור ומשם איתי בן שבת הוציא למעבר את נתניה וזה הפך ל-1:4.

לכן אני אומר, אי אפשר מבחינת מכבי חיפה לשחק בלי קשרים ממושמעים, אגרסיביים שעומדים נכון וסוגרים נכון. לא יכול להיות שכל התקפה של נתניה, כל הקשרים חוזרים עם הפנים לכיוון השער שלהם. ככה לא עומדת קבוצת כדורגל. נגד מכבי ת”א, הירוקים היו בעמדות מוצא מצוינות ולכן גם ניצחו, אבל היום חיפה נראתה כמו בלון אחד גדול נפוח שנתניה הוציאה ממנו את האוויר. לא יכול להיות שאחרי מכבי ת”א, מכבי חיפה תיראה ככה, זה לא מתאים. המשחק הזה הזכיר את בכר של העונה שעברה, אין שום הבדל בין בכר של היום לבין בכר שפוטר אחרי הדרבי. עומד על הקווים, יושב בשקט ולא יודע כמה ולמה. מה קרה היום שהעוזרים שלו לא קמו ללחוש לו באוזן, הם קיבלו הוראה כזו? לא אהבתי את זה כמובן.

שחקני מכבי נתניה (חגי מיכאלי)

צריך להוריד את הכובע בפני רוני לוי

מדברים על כל כך הרבה שחקנים צעירים כמו מאור לוי, עילאי חג’ג’, זיו בן שימול והצעירים שיש היום בחיפה. מאור לוי היה שחקן הירוקים, שהעבירו אותו תמורת נזיד עדשים ולקחו את איתן אזולאי. בכרמל, לוי סיפק את הסחורה בכל רגע נתון שקיבל, בסוף זה לא הסתדר, אולי בגללו, אף אחד לא יודע מה הסיבה. שמענו כבר שרן קוז’וק רוצה אותו בהפועל באר שבע, אך אני לא יודע אם זה אמת. זה השער החמישי של מאור לוי העונה וגם הבישול שלו היום היה כדור עומק ענק. הקשר היה מספר אחד על המגרש, שכחו שהוא היה בחיפה, לא היה לה סבלנות להשאיר אותו, כי חיפה היא מורמת מהעם והיא חושבת שהזרים שמגיעים אליה ברמה גבוהה.

סילבה קאני הבקיע מרחבת החמש כשמהקו הוא לא מסוגל לעשות את הדברים האלה. יילה בטאיי באחד המשחקים הגרועים העונה, גם קורנו, מכבי חיפה קבוצה בינונית לכל דבר. הם כבר קיבלו את כל מהחמאות האפשריות אחרי מכבי ת”א ודיברו על הקבוצתיות, אין שחקנים יוצאי דופן, אבל כקבוצה הם עושים דברים גדולים. חיפה נכשלה היום כקבוצה וגם כשחקנים בודדים ובגדול אני לא יודע מה יהיה עכשיו – מכוונים לגביע? אפשר לנצח את החיפאים במעברים, הקבוצה של בכר הייתה חלשה על סף הפתטית. זו הייתה מכבי חיפה של היום. 7,000 אוהדים מגיעים וככה הם נראים, בושה למועדון ולבלונים שהיו ללא אוויר.

רוני לוי וברק בכר (חגי מיכאלי)

אי אפשר שלא להחמיא לרוני לוי. לגבי המשחק הראשון בו הפסיד אי אפשר לבוא בטענות. ראינו את רותם קלר תוקף כמו שצריך, אבל כל מה שמעניין אותו זה לעשות הגנה ולחלץ, לא רק ללכת עם הראש בקיר. זה מה שרוני לוי אוהב. בן שבת קיבל את הבמה אצל אבוקסיס, יש לו גובה, משחק טכני, הוא אינטליגנטי ורוני לוי יכול לעשות ממנו דברים גדולים. אתה רואה גם את עוז בילו בכנף ימין, את הנאמנות הטקטית שלו, העזרה לכארם ג’אבר בקו, הוא רדף אחרי קורנו ועזר כל הזמן. כל הכבוד לשחקני מכבי נתניה שמבחינה טקטית היו נהדרים, ועשו את המעברים הכי טוב שיש. צריך להוריד את הכובע בפני רוני לוי. הוא נתן שנה שעברה 5 לבכר, והעונה 4. מעניין כמה ייתן לו במשחק הבא?