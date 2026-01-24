יום שבת, 24.01.2026 שעה 18:47
ליגה אנגלית 25-26
5014-4022ארסנל1
4321-4522מנצ'סטר סיטי2
4325-3322אסטון וילה3
3629-3322ליברפול4
3532-3822מנצ'סטר יונייטד5
3424-3622צ'לסי6
3330-3522ברנטפורד7
3327-3222ניוקאסל8
3326-2423סנדרלנד9
3225-2422אברטון10
3131-3022פולהאם11
3029-3222ברייטון12
2825-2322קריסטל פאלאס13
2729-3122טוטנהאם14
2741-3522בורנמות'15
2537-3022לידס16
2234-2122נוטינגהאם פורסט17
2045-2723ווסטהאם18
1442-2322ברנלי19
841-1522וולבס20

שלוש נקודות יקרות: 1:3 לווסטהאם על סנדרלנד

הפטישים השיגו עוד ניצחון חשוב ושני ברציפות במאבקי התחתית, עם 3 שערים שנכבשו כבר במחצית הראשונה לעיני הקהל הביתי. טאבי לא נכלל בסגל האורחת

שחקני ווסטהאם חוגגים (רויטרס)
שחקני ווסטהאם חוגגים (רויטרס)

המחזור ה-23 בליגה האנגלית יצא לדרך היום (שבת) ונפתח עם משחק של ווסטהאם, שאירחה את סנדרלנד ורשמה 1:3 בדרך לניצחון שני ברציפות ושלוש נקודות חשובות מאוד מבחינתה על יריבה מאמצע הטבלה.

ווסטהאם – סנדרלנד 1:3

במחזור הקודם הפטישים גברו 1:3 על טוטנהאם והצליחו קצת לנשום לרווחה, כשלמפגש מול החתולים השחורים הם הגיעו בידיעה שבלי יציבות יהיה קשה מאוד במאבקי התחתית. קריסנסיו סאמרוויל פתח את החגיגה עם שער ראשון לזכות הביתיים כבר בדקה ה-14, ג'רוד בואן הכפיל (28’) ומתאוס פרננדס שילש עוד במחצית הראשונה (43’). בראיין ברובי צימק בדקה ה-66, אך זה לא מנע מהמארחת לחייך. ג’וסלין טאבי אגב, לא נכלל בסגל סנדרלנד. 

