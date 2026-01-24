בכר: הפסדנו בצדק, אין קשר לסגנון של רוני לוי

דווקא לאחר הניצחון הגדול על מכבי תל אביב, המחזור ה-20 בליגת העל לא האיר פנים בלשון המעטה למכבי חיפה. הירוקים התארחו אצל מכבי נתניה, שהצליחה להשיג 1:4 נהדר על הירוקים שגם סיימו את המשחק בחיסרון מספרי לאור הרחקתו של פייר קורנו.

בתום ההתמודדות, דיבר המאמן המפסיד, ברק בכר: “רצינו להמשיך את המומנטום ולהראות שזה לא מקרי, באנו מוכנים אבל על המגרש לא היינו מספיק אגרסיביים. נתניה יצאה מהר מאוד למעברים, נענשנו והפסדנו בצדק. לא רק האמצע היה רך, גם באגפים איחרנו ולא יצרנו מגע. היינו פרוצים באמצע. צריך לנתח את זה”.

“יש קשר לסגנון של רוני לוי? אין קשר, הנעת הכדור לא הייתה טובה, הלחץ לא היה טוב, זה שילוב של הרבה פרמטרים. המטרות שלנו לא השתנו, אי אפשר אחרי כל ניצחון או הפסד לשנות מטרות. ההפסד הזה לא צריך לשנות את המומנטום שלנו, חלק מהשחקנים גם יחזרו ויהיה יותר עומק ותחרות. מאמין שנתקן כבר במשחק הבא”, הוסיף בכר.

שחקני מכבי חיפה מתוסכלים (חגי מיכאלי)

על האם מכבי חיפה תתחזק בחלון ההעברות של ינואר, השיב המאמן של הצד הירוק: “עובדים על זה, אני מניח שיגיע לפחות עוד שחקן אחד. אנחנו מנסים לסגור את זה בקרוב, אני לא רוצה סתם להגיד. זה יהיה לחלק הקדמי”.

מיכאל אוחנה: “קיבלנו היום סטירה, אני בסערת רגשות ולא כל כך יודע לשים את האצבע על דבר כזה או אחר שלא עבד. מקווים לתקן במשחק הקרוב. לא חושב שאיבדנו פרופורציות, נראה איפה טעינו ונתקן. המטרות שלנו זה המשחק הבא, להראות כדורגל טוב ולשמח את הקהל המטורף שהגיע היום - סולד אאוט במשחק חוץ וזה לא רגיל". הקשר המשיך: "אנחנו לא מסתכלים על כרטיס לאירופה, אלא על המשחק הקרוב, להראות כדורגל ברמה ולהשתפר”.

האיש על הקווים בצד השני, רוני לוי, התראיין גם הוא: “לא ציפיתי להצגה כזו, אני מאוד מתרגש לחזור הביתה וגם לכדורגל. אני מאוד שמח לחזור, בטח שלמכבי נתניה. הגענו למשחק בצורה לא אידאלית, גם אחרי ההפסד לסכנין ועוד מול מכבי חיפה במומנטום נהדר. ידענו שנצטרך להתעלות, לא היה לי ספק שיהיה לנו קשה קצת בעניין הביטחון עם הרצון להחזיק בכדור, גם החלפנו סוג של סגנון משחק ולוקח זמן לעשות את ההתאמות”.

“הרבה דברים גם הסתדרו לנו, אבל מגיע כל הכבוד לשחקנים, יש לנו עוד הרבה מה להחזיר לקהל. מבחינה טקטית, גם הגנתית וגם התקפית בסך הכל תרגלנו את זה הרבה וזה הסתדר. יש לנו עוד הרבה לאיפה להשתפר, נמשיך לעבוד קשה, נשמור על צניעות ונשמח מהניצחון”, המשיך לוי.

שחקני מכבי נתניה חוגגים (חגי מיכאלי)

על השינוי בסגנון הסביר: “לפני שיחקו פה 5-3-2, אבל כשאתה עובר ל-4-3-3, יש הרבה התאמות לעשות. לוקח זמן כאמור”, על המאצ’ אפ מול ברק בכר: “זה צירוף מקרים, אני מאחל לעצמנו שנמשיך ככה כל הזמן. יש מלחמה קשה על הפלייאוף העליון ונעשה את הכל כדי להגיע לשם. הפועל ת”א? זו קבוצה מאוד קשה, מאורגנת ומחויבת. זו המשוכה הכי קשה שאפשר לקבל”. על מצב ההגנה של הקבוצה: “זה בלתי נתפס בעיניי, נדיר שאני מגיע למספרים כאלה בקבוצות שלי ואני בטוח שנצמצם את זה”.

הריברטו טבארש: “היה משחק קשוח, הגענו עם גישה לנצח כמו תמיד וזה הדבר הכי חשוב. עברנו שבועות קשים ורגעים קשים, אבל כשאנחנו ביחד אנחנו מסוגלים להכל על המגרש. השינוי עם רוני לוי? אני מרגיש נוח גם בעמדה שלי, רוב הקריירה שלי הייתי ככנף שמאל או ימין. אני רוצה לעזור לקבוצה כל זמן שאני יכול. החגיגות שלי? אני פה כדי להילחם”.