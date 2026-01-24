יום שבת, 24.01.2026 שעה 18:17
4520-4419בית"ר ירושלים1
4218-4419הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3221-3820מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2742-3520מכבי נתניה6
2633-3520הפועל פ"ת7
2626-2319בני סכנין8
2140-2319עירוני טבריה9
1932-2719עירוני ק"ש10
1934-2619הפועל חיפה11
1939-2419מ.ס אשדוד12
1830-2020הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

הדרבי בפתח: קמארה התאמן, אסאנטה לא

לקראת הפועל בשני, לאזטיץ' קיבל בשורות מעט אופטימיות מכיוונו של הגינאי, ההולנדי התאמן בצד עם דוידה. בליץ' יחזור לאימונים עם מגע בעוד כשבוע

|
מוחמד עלי קמארה (רדאד ג'בארה)
מוחמד עלי קמארה (רדאד ג'בארה)

מכבי תל אביב החלה היום (שבת) את הכנותיה לדרבי התל אביבי שיתקיים ביום שני ב-20:30 ומבין השחקנים הפצועים, רק מוחמד עלי קמארה התאמן עם הקבוצה. טייריס אסאנטה התאמן בצד עם אושר דוידה, שלא צפוי להיות כשיר למשחק, ועם כריסטיאן בליץ' שיוכל לחזור לאימונים עם מגע בעוד כשבוע ימים. אז בזמן שז'רקו לאזטיץ' קיבל בשורות מעט אופטימיות מכיוון הבלם הגינאי, דווקא מהצד של הבלם ההולנדי נראה שהוא בספק גדול להתמודדות. 

מכבי ת"א תארח את המשחק ביום שני, מה שמשאיר ללאזטיץ' רק את האימון מחר כדי להבין האם אסאנטה יכול לשחק או לא, וגם לכמה דקות אפשר לבנות על קמארה שבמשחק מול מכבי חיפה נאלץ לצאת במחצית אחרי שלא עלה לשחק בכשירות מלאה. כזכור, ביום חמישי האחרון בהפסד לפרייבורג 1:0 בליגה האירופית, לאזטיץ' פתח עם כל שלושת הבלמים הכשירים שלו - רז שלמה, איתי בן חמו והייטור.

בכל הנוגע לצד המקצועי לקראת המשחק, השחקנים שלא פתחו בגרמניה כמו איסוף סיסוקו, הליו וארלה וקרווין אנדרדה מיועדים לחזור להרכב של לאזטיץ', וייתכן כי דור פרץ ימשיך בעמדת החלוץ. נראה כי ההתבלטות תהיה מי להרכיב בצד ימין מול הפועל, האם את שגיב יחזקאל שפתח שם מול פרייבורג ונכנס מול חיפה וכבש מהעמדה הזו, או האם לעלות עם סייד אבו פרחי שיכול כמובן גם להוות אופציה לעמדת החלוץ.

