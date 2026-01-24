"לא אעצור": ההימור של אסנסיו על העונה שלו

ראול אסנסיו לוקח הימור. הוא יעשה זאת כבר הערב (ראשון, 22:00) מול ויאריאל, ביום שלישי מול בנפיקה ליסבון, ובכל משחק שבו ישתתף עם הסדק בעצם השוקה שמלווה אותו כבר תקופה.

הבלם יודע היטב שהפתרון לבעיה הוא עצירה של כחודשיים, בין שישה לשמונה שבועות. זהו פרק הזמן המשוער של חוסר פעילות שנדרש כדי לאפשר לשבר להחלים. כאן בדיוק נוצר העימות הישיר בין מה שטוב לשחקן לבין מה שטוב לקבוצה.

איבוד הבלם הצעיר יהיה מכה קשה לקו ההגנה, שגם כך סובל מחוסרים משמעותיים. ובין טובתו האישית לבין טובת הקבוצה, אסנסיו בחר באפשרות השנייה. “אני לא עוצר עכשיו, אין סיכוי”, אמר כשהמצב הוצג בפניו. החלטה אמיצה, אך מסוכנת.

ראול אסנסיו מצביע לסמל (IMAGO)

ארבלואה נושם לרווחה, אבל חי עם דאגה כמעט יומיומית שהפציעה של אסנסיו עלולה להחמיר בכל רגע. מצבה של ההגנה בריאל מדריד עגום: אדר מיליטאו מחוץ לתקופה ארוכה, אנטוניו רודיגר אינו זמין, ודויד אלאבה רחוק מכושרו הטוב. בנוסף, אורליאן טשואמני, הבלם הנוסף בסגל, לא יהיה כשיר גם הוא למשחק מול ויאריאל. למעשה, נותרו רק אסנסיו ודין האוסן. אם הראשון ייאלץ לעצור לשני חודשים, המצב יהפוך לקריטי.

“קיים סיכון לשבר”

ההחלטה של אסנסיו להמשיך לשחק הכניסה את הצוות הרפואי לכוננות גבוהה. “ייתכן שמדובר בפציעה קלה, אבל המשך משחק אינו מומלץ. עומס מכני נוטה להרחיב את הסדק, ואז נכנס לתמונה הסיכון לשבר”, מזהיר ד”ר פדרו לואיס ריפול. במקרה שהפציעה תגיע לרמת חומרה כזו, “אנחנו מדברים על חצי שנה מחוץ למגרשים”, מסכם ריפול.

סיכון גדול. אסנסיו (IMAGO)

אסנסיו מודע לכך ולוקח את ההימור. הוא כבר הוכיח בעבר שהוא לא נרתע ולא בורח ברגעים קשים. לא משנה היריבה, הבמה או ההקשר. עכשיו הוא עושה זאת שוב, גם כשקיים סיכון גבוה לפציעה חמורה. הוא לוחם, והמאבק יימשך עד שהגוף יגיד די. הוא לא רוצה לאבד את הכושר הנהדר שבו הוא נמצא, ושואף לבסס את מקומו בתוכניות של ארבלואה, שרואה בו את הבלם בכושר הטוב ביותר בסגל.

מעבר לכך, יש גם מונדיאל באופק, טורניר שהוא חולם להשתתף בו. כל זה תלוי ביכולת לחרוק שיניים ולהמשיך קדימה. ויאריאל היא הקרב הבא, והבלם יהיה שם כדי להתייצב. ארבלואה יצטרך למצוא לו מקום בהרכב הפותח.