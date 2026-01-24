קאני וגורה בהרכב מכבי חיפה, דאבו פותח בנתניה

מכבי חיפה תתארח היום (שבת, 15:00) אצל מכבי נתניה במסגרת המחזור ה-20 בליגת העל. הירוקים רוצים להמשיך במומנטום החיובי שבו הם נמצאים, בעוד היהלומים מחפשים נקודות ראשונות תחת המאמן החדש רוני לוי.

הרכב מכבי נתניה: עומר ניראון, כארם ג׳אבר, איתי בן שבת, דניס קוליקוב, רותם קלר, עזיז אוואטרה, ג׳וניור דיומנדה, מאור לוי, עוז בילו, הריברטו טבארש ומתיאוס דאבו.

הרכב מכבי חיפה: גאורגי ירמקוב, יילה בטאי, שון גולדברג, ליסב עיסאת, פייר קורנו, נבות רטנר, פיטר אגבה, מיכאל אוחנה, סילבה קאני, קנג'י גורה וגיא מלמד.

הקבוצה של ברק בכר מגיעה לאחר הניצחון 1:4 המשכנע שלה על מכבי תל אביב בסמי עופר, ניצחון שהכניס למועדון הרבה רוח גבית לקראת המשך העונה. הקבוצה של בכר ניצחה בחמישה מששת משחקיה האחרונים בכל המסגרות, כששמטה נקודות רק בתיקו המאופס בטרנר מול הפועל באר שבע.

ברק בכר באימון מכבי חיפה (עמרי שטיין)

מהצד השני של המתרס, משחק הבכורה של המאמן רוני לוי, שהחליף על הקווים את יוסי אבוקסיס, נגמר בהפסד 2:1 לבני סכנין. היהלומים הפסידו בארבעה מחמשת המשחקים האחרונים שלהם בכל המסגרות, כולל 2:0 כואב למכבי יפו שהוביל להדחת הצהובים-שחורים מגביע המדינה.

בשבעת המשחקים האחרונים בין הקבוצות מכבי חיפה ניצחה בשישה, אלא שההפסד הגיע במפגש האחרון בין הצדדים, שהסתיים ב-2:3 ליהלומים בסמי עופר. אחרי המשחק הזה החליטו בהנהלת הירוקים לשלוח את המאמן דייגו פלורס הביתה ולמנות במקומו את ברק בכר. איך זה ייגמר הפעם?