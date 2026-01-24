יום שבת, 24.01.2026 שעה 09:25
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4520-4419בית"ר ירושלים1
4218-4419הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3217-3719מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2633-3520הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1932-2719עירוני ק"ש10
1934-2619הפועל חיפה11
1939-2419מ.ס אשדוד12
1830-2020הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

רוני לוי ונתניה יפתיעו את חיפה? אלו היחסים

הירוקים פייבוריטים עם יחס של פי 1.5 לניצחון ב-15:00, גם ב"ש מועמדת לניצחון מול ק"ש. ריאל במשחק חוץ מול ויאריאל והפועל ירושלים מול גליל עליון

|
רוני לוי וברק בכר (רדאד ג'בארה, שחר גרוס)
רוני לוי וברק בכר (רדאד ג'בארה, שחר גרוס)

כמדי שבת, גם היום לא יהיה רגע משעמם בספורט: בליגת העל מכבי חיפה תתארח אצל מכבי נתניה כבר ב-15:00 במחזור ה-20 ומאוחר יותר, ב-19:30 הפועל ב"ש תארח את עירוני ק"ש, בספרד ריאל מדריד תפגוש את ויאריאל בחוץ (22:00, שידור חי בערוץ ONE) ואילו בכדורסל הפועל ירושלים תצפין למשחק חוץ מול הפועל גליל עליון ב-19:10.

לשליחת טופס 'Winner' לחצו כאן.

המשחק הראשון של היום בליגת העל בכדורגל יפגיש את רוני לוי ומכבי נתניה עם האקסית, מכבי חיפה. הירוקים כמובן פייבוריטים מובהקים והם קיבלו יחס של פי 1.5 לניצחון לעומת 4.7 במקרה של ניצחון לקבוצה מעיר היהלומים. מי שמאמין בתיקו וזה מה שיקרה, ירוויח פי 4.3 מסכום ההימור.

הפועל ב"ש פייבוריטית אף יותר מול עירוני ק"ש עם יחס של פי 1.3 לניצחון. ניצחון צפוני קיבל יחס של פי 7.2 ויש גם את התרחיש של תיקו: מי שיהמר על כך ויחזה את העתיד, ירוויח פי 5 מסכום ההימור שלו.

דן ביטון (עמרי שטיין)דן ביטון (עמרי שטיין)

עוד ניצחון לריאל?

ריאל מדריד תחפש ניצחון שלישי רצוף, אבל הפעם היא פוגשת את הקבוצה מהמקום השלישי בספרד. הבלאנקוס פייבוריטים לניצחון עם יחס של פי 1.85 לעומת יחס של פי 3.25 לניצחון של הצוללת הצהובה. במקרה של תיקו, היחס הוא פי 3.8.

בכדורסל, הפועל ירושלים פייבוריטית מול גליל עליון וההפרש שנקבע הוא 14. ניצחון של האדומים מהבירה ב-15 נקודות ומעלה קיבל יחס של פי 1.75, בעוד ניצחון ב-14 הפרש בדיוק קיבל יחס של פי 9 ואילו בכל תסריט אחר – היחס הוא פי 1.85.

