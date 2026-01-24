יום שבת, 24.01.2026 שעה 09:26
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4520-4419בית"ר ירושלים1
4218-4419הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3217-3719מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2633-3520הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1932-2719עירוני ק"ש10
1934-2619הפועל חיפה11
1939-2419מ.ס אשדוד12
1830-2020הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

דריכות שיא בהפועל חיפה, בכורה בהרכב לצמד הזרים

הבלם איוון קריצ'אק יפתח על חשבון ברונו רמירז ב-18:30 מול ריינה, הקשר סנדרו אלטונשווילי יקבל גם כן מקום ב-11 של אראל: "מודעים לחשיבות המשחק"

|
שחקני הפועל חיפה (עמרי שטיין)
שחקני הפועל חיפה (עמרי שטיין)

בהפועל חיפה יש דריכות גדולה מאוד לקראת משחקה של הקבוצה הערב (שבת, 18:30) בסמי עופר מול בני ריינה. ניצחונה של הפועל ירושלים אתמול מול הפועל פתח תקווה סיבך את הפועל חיפה שנמצאת היום רק נקודה מעל הקו האדום. מדובר בתסריט שאף אחד לא חשב במועדון עד לפני חודש, אלא שמאז נרשמה שרשרת הפסדים שלא מותירה היום ספק לגבי מצבה של הקבוצה.

אי לכך ובהתאם לזאת המאמן גל אראל יעלה עם כל הכלים הטובים שעומדים לרשותו ובכללם צמד הזרים שהגיעו לקבוצה, הבלם איוון קריצ'אק שיפתח על חשבון ברונו רמירז, והקשר סנדרו אלטונשווילי שכבר שולב במשחק הליגה האחרון.

לעמדת המגן השמאלי יחזור סאנה גומז על חשבון אורן ביטון, כאשר אופק ביטון יהיה האיש במרכז המגרש ממנו מצפים לכך שיהיה האיש שיזין את החלוצים, ג'בון איסט שבתקופה האחרונה חלה אצלו ירידה משמעותית ביותר ביכולת ההבקעה, ורותם חטואל. 

רותם חטואל (רדאד גרותם חטואל (רדאד ג'בארה)

אראל: “נשתדל לבוא עם כל הכוחות”

המאמן גל אראל שמודע למשמעות המשחק, לא רק לגבי הקבוצה אלא גם לגביו, אמר: "אנחנו מודעים לחשיבות המשחק ומכירים את ריינה. נשתדל לבוא עם כל הכוחות כדי להשאיר את הנקודות".

על הבלם הזר החדש איוון קריצ'אק אמר אראל: "איוון נראה טוב באימונים והגיע בכושר טוב והוא אמור להשתלב". מי שימצאו את עצמם מחוץ להרכב הפעם מלבד רמירז וביטון הם יונתן פרבר ורג'יס אנדו.

ההרכב המשוער: ניב אנטמן, דור מלול, איוון קריצ'אק, ג'ורג' דיבה, סאנה גומז, לירן סרדל, סנדרו אלטונשווילי, נאור סבג, אופק ביטון, רותם חטואל וג'בון איסט.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */