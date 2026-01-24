יום שבת, 24.01.2026 שעה 09:27
5219-5022אינטר1
4616-3421מילאן2
4317-3121נאפולי3
4212-2621רומא4
3917-3221יובנטוס5
3716-3121קומו6
3220-2621אטאלנטה7
3024-3021בולוניה8
2819-2121לאציו9
2633-2221אודינזה10
2328-2321ססואולו11
2328-2021קרמונזה12
2322-1421פארמה13
2334-2121טורינו14
2230-2221קליארי15
2029-2221גנואה16
1732-2321פיורנטינה17
1729-1321לצ'ה18
1434-1721ורונה19
1437-1822פיזה20

"המבחן שלו": באיטליה מאשרים שסולומון יפתח

בתקשורת מתחזקים הדיווחים שהישראלי יקבל לראשונה מקום ב-11 של פיורנטינה ב-19:00 מול קליארי (שידור חי בערוץ ONE2): "ואנולי נחוש לתת בו אמון"

|
מנור סולומון (IMAGO)
מנור סולומון (IMAGO)

המשחק בין פיורנטינה לקליארי יתקיים הערב (שבת, 19:00) כאשר תשומת הלב של האוהדים מופנית לאגף הימני, שם עשוי להתרחש שינוי משמעותי. שחקן ההרכב הקבוע פאריזי, שנאלץ להיעדר בעקבות פציעה בשריר הירך האחורי השמאלי, יישאר מחוץ לסגל, מה שפותח את הדלת לשינוי שפאולו ואנולי עשוי לאשר בפרנקי: מנור סולומון ב-11. “היעדרותו של פאריזי מחייבת מציאת מחליף שיוכל לספק גם איכות התקפית וגם תרומה הגנתית”, מציינים באיטליה.

“המפתח למהלך האפשרי הזה הוא שחקן הרכש של ינואר, שכבר נבחן מיד ושולב במספר משחקים חשובים. בהופעותיו הראשונות בוויולה, מנור כבר הפגין את יכולותיו, עלה מהספסל וסיפק כדורים משמעותיים. במשחק האחרון במיוחד, הוא שלח הרמה מדויקת שהובילה לשער לאחר ריבאונד, והראה כבר את היכולת להשתלב עם חבריו לקבוצה ולהבין את התזמון של המשחק”, הוסיפו באיטליה.

חירום והזדמנות: הבחירה של ואנולי לאגפים

“מנור סולומון מתקרב להופעה ראשונה בהרכב בפרנקי”, קבעו באיטליה. “היכולת שלו לייצר מסירות מפתח לא נעלמה מעיני הצוות המקצועי: בהופעותיו הראשונות הוא יצר מצבים מסוכנים עבור שחקנים כמו גודמונדסון וקין, והציג דריבל, מהירות וראיית משחק. גם במשחקים הקשים ביותר, כמו זה מול בולוניה, התרומה שלו הורגשה, במיוחד בצד ההגנתי, כשהוא סייע לקבוצה לשמור על התוצאה ולשלוט במשחק ברגעים קריטיים”.

מנור סולומון (IMAGO)מנור סולומון (IMAGO)

עוד הוסיפו: “הגעתו של שחקן הכנף החדש העניקה לוואנולי אפשרויות נוספות לרוטציה באגפים. האפשרות לפתוח איתו מול קליארי מהווה גם מבחן חשוב עבור מאמן הוויולה, שיוכל לבדוק את יכולתו של השחקן להוביל את הקו, לייצר מצבים ולתמוך בקבוצה הן בהתקפה והן בהגנה. ניהול לחץ ותרומה ברגעים מכריעים יהיו מרכיבים מרכזיים בהערכת ההשפעה שלו בטווח הארוך”.

“פיורנטינה נראית נחושה לתת אמון ברכש של ינואר, ולהישען על היכולת שלו להשפיע מיד על המשחקים ולצמוח יחד עם הקבוצה לאורך העונה. המשחק מול קליארי יהיה לכן מבחן חשוב, לא רק מבחינת התוצאה על הדשא, אלא גם כדי להבין כיצד פיורנטינה מתמודדת עם חיסורים ומעצימה את האלטרנטיבות בסגל, במיוחד באגפים. הופעתו של שחקן הכנף החדש עשויה להפוך לאבן בוחן לקראת המשחקים הבאים ולאות ברור לשאיפות הקבוצה בשלב הקריטי הזה של העונה”, סיכמו בארץ המגף.

